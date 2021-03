Tamil nadu Assembly Elections: कमल हसन यांचा मतदारसंघ ठरला

चेन्नई Tamil nadu Assembly Elections 2021: तामिळनाडूमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अभिनेते कमल हसन कोयंबतूर दक्षिण (coimbatore south) या मदतारसंघातून विधानसभा लढणार आहेत. हसन यांनी शुक्रवारी आपला पक्ष मक्कम निधी मय्यम (एमएमएम) च्या उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. यानुसार मुकांबिका यांना उदुमलपेट मतदारसंघातून उमेदवार बनवण्यात आलं आहे. पाझा कारुपैया यांना टी नगर जागेवरुन, श्रीप्रिया यांना माईलापुर, शरद बाबू यांना अलानदूर, डॉ. संतोष बाबूला वेलाचेरी, डॉ. आर महेंद्रनला सिगनाल्लुर मतदारसंघातून उमेदवार बनवण्यात आलं आहे. मक्कल निधी मय्यमने कन्याकुमारी लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी डॉ. शुभ्रा चार्ल्स यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. तामिळनाडूच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करणे सुरु केले आहे. मक्कल निधी मय्यमच्या उमेदवारांची पहिली यादी यापूर्वीच जाहीर करण्यात आली आहे.

कमल हसन यांनी 70 उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. तामिळनाडूमध्ये 6 एप्रिलपासून निवडणुका होणार आहेत. यादृष्टीने कमल हसन यांनी तयारी चालवली आहे. पहिल्यांदाच कमल हसन यांचा पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे. साऊथ सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासोबत त्यांचा पक्ष आघाडी करेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. पण, रजनीकांत यांनी तब्यतीच्या कारणास्तव निवडणुका न लढण्याचा निर्णय घेतला. कमल हसन यांनी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देण्याचं वचन दिलं आहे. तसेच महिलांसाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

Makkal Needhi Maiam's Kamal Haasan to contest from Coimbatore South assembly constituency in #TamilNaduElections2021 pic.twitter.com/7ulmGvIOyL

— ANI (@ANI) March 12, 2021