Tamil Nadu News: तमिळनाडूतील नववधूंना आठ ग्रॅम सोन्याचे नाणे अन् रेशमी साडी; सरकारची नवी योजना

चेन्नई : नवजात बालकांना प्रत्येकी एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी भेट देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्यानंतर, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) सरकार आता पात्र वधूंना आठ ग्रॅम सोन्याचे नाणे आणि रेशमी साडी भेट देणारी ‘अण्णन सीर’ (भावाकडून भेट) योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विजय यांनी दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांपैकी ही एक योजना आहे..या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी टीव्हीके सरकारने गेल्या महिन्यात शासन निर्णय जारी करून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.दोन दिवसांपूर्वी विजय सरकारने पहिल्या टप्प्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षात पात्र वधूंना वाटप करण्यासाठी प्रत्येकी आठ ग्रॅम वजनाची ६० हजार सोन्याची नाणी आणि ६० हजार रेशमी साड्या खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केल्या. या निविदांमध्ये सोन्याची नाणी आणि रेशमी साड्या या दोन्हींच्या गुणवत्तेबाबत कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत..मर्यादित लाभया योजनेचा लाभ फार मोठ्या संख्येने वधूंना मिळण्याची शक्यता नाही. कारण, टीव्हीकेने निवडणूक जाहीरनाम्यात वधूच्या कुटुंबासाठी वार्षिक पाच लाख रुपयांची उत्पन्नमर्यादा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने ही मर्यादा अडीच लाख रुपये निश्चित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.