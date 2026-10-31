Government Employee: दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना भेट; तमिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय

दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी एक मोठा व दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसोबतच निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांनाही होणार आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या ३ टक्क्यांच्या वाढीनंतर आता राज्यातील महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून थेट ६३ टक्के झाला असून, ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. तमिळनाडू शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील सुमारे १६ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे..महागाई भत्त्यातील या वाढीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे १,८५८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. तरीही सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असून आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६० वरून ६३ टक्के केल्यानंतर, तमिळनाडू सरकारनेही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ही सुधारित दररचना आणि अंमलबजावणीची तारीख जशीच्या तशी स्वीकारली आहे. शासकीय योजनांची प्रभावी आखणी आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात सरकारी कर्मचारी व शिक्षक हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.