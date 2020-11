शेतातलं पीक वाचलं पण हत्ती जिवाला मुकला; वीजेचा धक्का बसल्याने मृत्यू

सिरुमुगई - हत्ती शेतात घुसून पीकाचं नुकसान करतात म्हणून लावण्यात आलेल्या वीजेच्या तारांमुळे हत्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना तामिळनाडुमध्ये घडली आहे. याआधीही अशा प्रकारच्या घटना तामिळनाडु, केरळसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये घडल्या आहेत. पुधुक्कडु गावाजवळ असेल्या सिरुमुगई जंगलात वीजेचा धक्का बसून हत्तीचा मृत्यू झाला. सिरुमुगई जंगल कोइमतून जिल्ह्यात आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, स्थानिकांनी सांगितल्यानुसार वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. त्यांनी हत्ती ज्या ठिकाणी मृतावस्थेत आढळला तिथं तपासणी केली. त्याठिकाणी शेताभोवती तारेचं कुंपण आणि त्याला वीजेचं कनेक्शन जोडल्याचं आढळून आलं. हत्ती शेतात घुसत असताना वीजेच्या तारेचा धक्का बसल्याची शक्यता असल्याची माहिती वनविभागाने दिली. हत्तीचा मृतदेह शवविच्चेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.

Tamil Nadu: An elephant was electrocuted to death on a farm near Pethikuttai Reserve Forest, earlier today. During the probe, it was found that owner of the land had allegedly electrified the fence to prevent wild boars from entering the farm. pic.twitter.com/Mu1FARVf3L

— ANI (@ANI) November 18, 2020