धक्कादायक! निवडणूक आयोगाकडील १३ लाखांची रक्कम जमावाने लुटली; खासदारांच्या कार्यालयाशी कनेक्शन उघड!

एका मोठ्या जमावाने निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाकडून १३.४४ लाख रुपये रोख रक्कम हिसकावून घेतल्याची धक्कादायक घटना तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातील कराईकुडी येथे सोमवारी घडली. ही रक्कम काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांच्या कार्यालयातून जप्त करण्यात आली होती. .निवडणूक आयोगाच्या पथकाला मतदारांना वाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवण्याची माहिती मिळाली होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार ही माहिती मिळताच पथकाने तात्काळ कारवाई करत खासदारांच्या कराईकुडी येथील कार्यालयावर छापा टाकला. अधिकाऱ्यांना दोन प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि एक कापडी पिशवीत भरलेली रोख रक्कम आढळली..जमावाने पिशव्या हिसकावून घेतल्याअधिकारी आपल्या वाहनाजवळ उभे राहून या रकमेची पडताळणी करत असताना पलानीअप्पन नावाच्या व्यक्तीने तिथे येऊन जागेवरच पैशांची मोजणी करण्याचा आग्रह धरला. अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी मान्य केली. एकूण १३.४४ लाख रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले. पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरणही करण्यात आले.मात्र, अधिकारी रक्कम वाहनात सुरक्षित ठेवण्याच्या तयारीत असताना अचानक सुमारे तीस अज्ञात व्यक्तींचा जमाव तिथे गोळा झाला. परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेली आणि या जमावाने पिशव्या हिसकावून घेतल्या. दरोडेखोरांचा पाठलाग करता येऊ नये म्हणून जमावातील एका व्यक्तीने चतुराईने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वाहनाच्या चाव्या काढून घेतल्या. यामुळे अधिकाऱ्यांना अडचणीत आणले गेले..शोधमोहीम सुरूघटनेची माहिती मिळताच देवकोट्टाईचे उपजिल्हाधिकारी आयुष व्यंकट वत्स आणि कराईकुडीचे सहायक पोलीस अधीक्षक आशिष पुनिया यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. एका निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पैशांची मोजणी करण्याचा आग्रह धरणाऱ्या पलानीअप्पन या मुख्य संशयिताला पोलिसांनी तात्काळ अटक केली. लुटलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी आणि जमावातील इतर अज्ञात संशयितांना शोधण्यासाठी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम सुरू केली आहे..तामिळनाडूत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना अभूतपूर्व स्वरूपाची ठरली आहे. येथे लोकांचा संताप मतांसाठी रोख रक्कम वाटली गेल्यामुळे नव्हता, तर त्यापासून स्वतःला वंचित ठेवल्यामुळे होता. चेन्नईच्या नैऋत्येकडे सुमारे ५०० किलोमीटर आणि कोइम्बतूरच्या दक्षिणेकडे ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोट्टूर या ग्रामीण भागात सोमवारी ही घटना घडली. मतांसाठी रोख रक्कम न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या स्थानिक रहिवाशांनी पोल्लाचीकडे जाणारा एक प्रमुख रस्ता अडवून वाहतूक पूर्णपणे थांबवली..भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेतआंदोलकांनी स्पष्ट केले की, २३ एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी एका राजकीय पक्षाने आजूबाजूच्या परिसरातील घरांमध्ये पैसे वाटले, मात्र त्यांच्या भागाला हेतुपुरस्सर वगळण्यात आले. समान वागणूक मिळावी या मागणीसाठी त्यांनी गोंधळ घातला. या कृतीमुळे निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेत आला.स्थानिक पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून जमावाला स्पष्ट इशारा दिला. मतांच्या बदल्यात पैशांची मागणी करणे किंवा स्वीकारणे हे दोन्ही गंभीर फौजदारी गुन्हे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि सार्वजनिक रस्ता अडवणे यासाठीही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला. या कठोर इशाऱ्यानंतर आंदोलक शांतपणे पांगले.