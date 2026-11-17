Vijay Thalapathy: तामिळनाडूच्या राजकारणात पुन्हा एकदा सत्तासंघर्षाची चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय दिल्ली दौऱ्यावर असतानाच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघमने (डीएमके) लवकरच राज्यात आपले सरकार स्थापन होईल, असा दावा केला आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि डीएमकेचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी सोमवारी केलेल्या विधानामुळे राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. दुसरीकडे, विजय यांनी अलीकडेच आपल्या पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेऊन सरकार अस्थिर करण्याच्या संभाव्य प्रयत्नांबाबत सावध राहण्याच्या सूचना दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सध्याच्या सरकारच्या स्थिरतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत..स्टॅलिन यांचा सरकार स्थापनेचा दावाडीएमकेचे नेते के. एन. नेहरू यांच्या कुटुंबातील विवाह सोहळ्याला सोमवारी उपस्थित राहिलेल्या एम. के. स्टॅलिन यांनी आपल्या समर्थकांच्या संबोधनाचा उल्लेख केला. समर्थक आजही आपल्याला मुख्यमंत्री आणि नेहरू यांना मंत्री म्हणून हाक मारतात, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात सध्या आपल्याकडे कोणतेही सरकारी पद नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.सध्याच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) सरकारच्या कारभारावर टीका करताना स्टॅलिन म्हणाले की, राज्यातील प्रशासनाची स्थिती समाधानकारक नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याला अद्याप मुख्यमंत्री म्हणून संबोधले जाणे लाजिरवाणे आणि दुःखद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणणे समर्थकांनी थांबवावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली. त्याचवेळी डीएमके लवकरच राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..स्टॅलिन यांनी यापूर्वीही अशा प्रकारचा दावा केला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांकडून विधानसभेत पुन्हा एकदा बहुमत चाचणीची मागणी केली जाण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.विजय यांची आमदारांसोबत तीन तास बैठकदरम्यान, १२ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री विजय यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेतली होती. ही बैठक जवळपास तीन तास चालली. यावेळी विजय यांनी आमदारांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. तसेच दहा आमदारांच्या एका गटाशी त्यांनी वेगळी चर्चा केल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.या बैठकीत १३ नोव्हेंबर या तारखेचा विशेष उल्लेख करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. एका आमदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, १३ मे ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत अविश्वास प्रस्तावाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे १३ नोव्हेंबरनंतर कधीही सरकारविरोधात आणखी एक अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो, असे आमदारांना सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..Supreme Court: पुन्हा ‘फॉर्म ६’ भरल्यास कारवाई नाही; निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र.आमदारांना पक्षांतराच्या प्रयत्नांबाबत सावधगिरीच्या सूचनाविरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, अशी माहिती सरकारकडे असल्याचे आमदारांना सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे. डीएमके आणि एआयएडीएमके हे दोन्ही पक्ष दिल्लीतील राजकीय शक्तींच्या मदतीने असे प्रयत्न करू शकतात, असे आरोपही करण्यात आले आहेत.या पार्श्वभूमीवर आमदारांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. तसेच राजकीय कारकिर्दीला धोका निर्माण होईल, असे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, अशा सूचना दिल्याचे समजते..सहा महिन्यांपूर्वीच स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली होती शंका४ मे रोजी तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच विजय सरकारला विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागले होते. सरकारच्या सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवरच आमदारांची अलीकडील बैठक घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.यापूर्वी ऑक्टोबरमध्येही स्टॅलिन यांनी विजय सरकारच्या स्थिरतेबाबत शंका व्यक्त केली होती. सुरुवातीला हे सरकार सहा महिने टिकेल, असे आपण म्हटले होते; मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता सरकार सहा महिनेही पूर्ण करू शकणार नाही, असे वाटत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते..विजय यांच्या दिल्ली दौऱ्याचीही चर्चाया राजकीय घडामोडी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री विजय सोमवारी दिल्ली दौऱ्यावर होते. काँग्रेसच्या माजी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या 'बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी ते राजधानीत दाखल झाले होते.विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या टीव्हीकेला सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसने महत्त्वपूर्ण पाठिंबा दिला होता. याशिवाय डाव्या पक्षांसह अन्य काही राजकीय पक्षांचाही विजय यांच्या सरकारला पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे डीएमकेच्या नव्या दाव्यांमुळे आणि संभाव्य अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेमुळे तामिळनाडूतील राजकीय परिस्थिती पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे..Rahul Gandhi: कोर्टाच्या आधाराने निवडणूक आयोगावर निशाणा ;‘एसआयआर’संदर्भातील ४८ प्रश्नांसाठी राहुल गांधींचा अर्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.