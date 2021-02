Breaking:तमीळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसामच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा

नवी दिल्ली New Deilhi : तमीळनाडूसह पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ या राज्यांबरोबरच पुद्दूचेरी विधानसभा निवडणुकांची आज घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत निवडणुकांची घोषणा केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होत असल्यामुळं हे सर्वांसाठी एक आव्हान असल्याचं अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. केंद्रीय बोर्डाच्या अर्थात सीबीएसईच्या परीक्षांपूर्वी या निवडणुका होतील, असंही अरोरा यांनी स्पष्ट केलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 8 तर, आसाममध्ये तीन टप्प्यात निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तमीळनाडू, पुद्दूचेरी आणि केरळ या दक्षिणेतील निवडणुकांसाठी एका दिवशी 6 एप्रिलला मतदान आहे. या सर्व निवडणुकांची मतमोजणी मात्र एकाच दिवशी होणार आहे. 2 मे रोजी या निवडणुकांचा एकत्रित निकाल लागणार आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Counting of votes for elections to four states and one UT is 2nd May: Chief Election Commissioner pic.twitter.com/Jm49qLgP3L

असा असेल निवडणूक कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल

Bengal to see 8-phase elections. 1st phase of polling on Mar 27, second phase of polling on Apr 1, third phase of polling on Apr 6, fourth phase of polling on Apr 10, fifth phase of polling on Apr 17, sixth phase polling on Apr 22, seventh phase-Apr 26, final phase polling-Apr 29 pic.twitter.com/F5UQDcPUpW

— ANI (@ANI) February 26, 2021