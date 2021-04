EVM वाहतुकीसाठी गाढवांची मदत

चेन्नई- सध्या चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधासभेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून अनेक राज्यात दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले. तमिळनाडूमध्ये ईव्हीएम वाहून नेण्यासाठी गाढवांची मदत घेण्यात आली होती. तमिळनाडूतील ईरोड आणि धर्मापुरी जिल्ह्यांत विधानसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात ईव्हीएम वाहून नेण्यासाठी गाढवांचा वापर करण्यात आला. अंथीयूर मतदारसंघातील कथीरीमलाई खेड्यात रस्ते खराब असल्यामुळे वाहने जाणे शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने गाढवांची मदत घेतली. धर्मापुरी जिल्ह्यातही डोंगराळ भागांतील मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम आणि अन्य सामग्री नेण्यासाठी गाढवे उपयुक्त ठरली. धर्मापुरीमध्ये पाच मतदारसंघ आहेत. गाढवांच्या मदतीने तयारी केली जात असताना पोलिस बंदोबस्त कायम होता.

Web Title: tamilnadu assembly election 2021 evm transported with help of donkey