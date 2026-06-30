Tapkeshwar Temple: ६ हजार वर्षे जुनी गुहा, अश्वत्थामाशी जोडलेले रहस्य! टपकेश्वर महादेव मंदिराची अद्भुत कथा, CM नी केले खास आवाहन

देवभूमी उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमधील घंटाघरपासून अवघ्या ७ किलोमीटर अंतरावर निसर्गाच्या कुशीत वसलेले 'टपकेश्वर महादेव मंदिर' (Tapkeshwar Mahadev Temple) हे संपूर्ण देशातील शिवभक्तांचे एक प्रमुख श्रद्धास्थान आहे. एका नैसर्गिक गुहेमध्ये (Natural Cave) विराजमान असलेल्या या शिवलिंगाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, येथे डोंगरातून पाण्याचे थेंब निरंतर शिवलिंगावर टपकत राहतात. .या अद्भुत नैसर्गिक प्रक्रियेमुळेच या मंदिराला 'टपकेश्वर' हे नाव पडले आहे. सावन महिना, महाशिवरात्र आणि श्रावणी सोमवारच्या निमित्ताने येथे देशभरातून लाखो भाविक दर्शनासाठी आणि जलप्रसादासाठी हजेरी लावतात. मंदिराचे मुख्य पुजारी भरत जोशी यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, पौराणिक कालखंडातील समजुतींनुसार हे मंदिर ६,००० वर्षांपेक्षा अधिक जुने आहे..गुरु द्रोणाचार्य आणि अश्वत्थामा यांच्याशी जोडलेले रहस्यया मंदिराचा थेट संबंध महाभारत काळाशी जोडला जातो. ही भूमी कौरव-पांडवांचे गुरू आचार्य द्रोणाचार्य आणि त्यांचे पुत्र अश्वत्थामा यांची जन्मभूमी तसेच तपोभूमी मानली जाते.पुत्रप्राप्तीचा वरदान: आचार्य द्रोण आणि त्यांच्या पत्नीच्या कठोर भक्तीवर प्रसन्न होऊन भगवान शिव यांनी त्यांना पुत्रप्राप्तीचा आशीर्वाद दिला होता, ज्यानंतर येथे अश्वत्थामाचा जन्म झाला.दुधाची वाहती धारा: कथेनुसार, बालपणी अश्वत्थामाने दूध पिण्याची इच्छा व्यक्त केली. परंतु, घरच्या गरिबीमुळे दूध उपलब्ध नव्हते. तेव्हा अश्वत्थामाच्या मातेने भगवान शिवाची घोर आराधना केली. भोळ्यानाथाने प्रसन्न होऊन या गुहेच्या छतातून थेट दुधाची पवित्र धारा प्रवाहित केली, जी निरंतर शिवलिंगावर पडत असे..कलियुगाचे आगमन आणि दुधाचे झाले पाणी!पुजारी भरत जोशी यांनी पुढे एक अतिशय रंजक आणि रहस्यमयी गोष्ट सांगितली. महाभारताचा काळ संपून जेव्हा धरेवर 'कलियुगाचे' आगमन झाले, तेव्हा गुहेतून वाहणारी ही दुधाची रासायनिक धारा नैसर्गिकरित्या पाण्याच्या धारेत (जलधारा) परिवर्तित झाली. कलियुगातील मानवाचा लोभी स्वभाव आणि काळाचा महिमा यामुळे हा बदल झाल्याचे मानले जाते. चमत्कार बदलला तरी आजही ती पाण्याची धार तशीच अविरतपणे शिवलिंगावर टपकत आहे..Buldhana: वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेती पिकांचे तीन तेरा; शेतकरी त्रस्त; वन्यप्राण्याच्या भीतीत रात्र रात्र शेतात जागरण.भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण करणारे 'देवेश्वर धाम'आदिकालामध्ये देवतांच्या प्रार्थनेला मान देऊन भगवान शिव येथे 'देवेश्वर' रूपात प्रकट झाले होते. जे भाविक अत्यंत श्रद्धेने आणि स्वच्छ मनाने येथे आपली इच्छा व्यक्त करतात, त्यांच्या सर्व अडचणी टपकेश्वर महादेव दूर करतात, अशी भाविकांची दृढ श्रद्धा आहे..उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही सामाजिक माध्यमांवर (X) या मंदिराचे कौतुक करताना म्हटले आहे की, "नैसर्गिक गुहेत प्रस्थापित असलेल्या शिवलिंगावर निरंतर टपकणारी जलधारा या पावन स्थळाची मुख्य ओळख आहे. डेहराडूनला येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने या मंदिराची दिव्यता आणि आध्यात्मिक ऊर्जा आवर्जून अनुभवावी.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.