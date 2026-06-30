देश

Tapkeshwar Temple: ६ हजार वर्षे जुनी गुहा, अश्वत्थामाशी जोडलेले रहस्य! टपकेश्वर महादेव मंदिराची अद्भुत कथा, CM नी केले खास आवाहन

Tapkeshwar Mahadev Temple and Its Ancient Legacy: नैसर्गिक गुहेतील शिवलिंगावर अखंड टपकणारी जलधारा, अश्वत्थामा आणि गुरु द्रोणाचार्यांशी जोडलेल्या पौराणिक कथा यामुळे हे मंदिर लाखो शिवभक्तांचे प्रमुख श्रद्धास्थान बनले आहे.
Tapkeshwar Mahadev Temple history

Tapkeshwar Temple mystery

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवभूमी उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमधील घंटाघरपासून अवघ्या ७ किलोमीटर अंतरावर निसर्गाच्या कुशीत वसलेले 'टपकेश्वर महादेव मंदिर' (Tapkeshwar Mahadev Temple) हे संपूर्ण देशातील शिवभक्तांचे एक प्रमुख श्रद्धास्थान आहे. एका नैसर्गिक गुहेमध्ये (Natural Cave) विराजमान असलेल्या या शिवलिंगाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, येथे डोंगरातून पाण्याचे थेंब निरंतर शिवलिंगावर टपकत राहतात.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
temple
Hindu religion
Tourism
History
Ancient temple architecture