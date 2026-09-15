ITI उत्तीर्ण १८ ते २३ वयोगटातील तरुणांसाठी मोठी संधी; थेट मुलाखतीतून टाटा मोटर्समध्ये निवड

आयटीआय उत्तीर्ण तांत्रिक तरुणांसाठी टाटा मोटर्सच्या जमशेदपूर प्लांटमध्ये अप्रेंटिसशिपची संधी उपलब्ध झाली आहे. यासाठी मंगळवारी (१५ सप्टेंबर २०२६) मेदिनीनगर येथील ज्योती प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये मेगा कॅम्पस प्लेसमेंट ड्राइव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून थेट मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड प्रक्रिया होणार आहे..१८ ते २३ वयोगटातील तरुणांना संधीया भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवाराचे वय १८ ते २३ वर्षे असणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त आयटीआय संस्थेतून तांत्रिक ट्रेडमध्ये उत्तीर्ण झालेले तरुण यासाठी पात्र ठरतील.यामध्ये फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मेकॅनिक डिझेल, मशिनिस्ट आणि टर्नर यांसह अन्य संबंधित ट्रेडच्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे..जरांगेंनी तिसऱ्यांदा मागितली परवानगी, फक्त ५० जण, वेळ पाळणार आणि शांततेत आंदोलन; मुंबई पोलिसांना दिलं हमीपत्र.थेट मुलाखतीतून निवडउमेदवारांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर थेट मुलाखतीद्वारे निवड केली जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.कॅम्पस प्लेसमेंटचे ठिकाण ज्योती प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, कांदू मोहल्ला, मेदिनीनगर, पलामू हे आहे. अधिक माहितीसाठी ८०८४१६८३३३ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल..वर्षभराचे अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण\rनिवड झालेल्या उमेदवारांना टाटा मोटर्सच्या जमशेदपूर प्लांटमध्ये एक वर्षाचे इन-प्लांट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अप्रेंटिसशिप कायदा आणि लागू सरकारी नियमांनुसार उमेदवारांना मासिक स्टायपेंड मिळणार आहे. याशिवाय कंपनीकडून कॅन्टीन सुविधा, पीपीई सुरक्षा किट आणि युनिफॉर्म उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कंपनीच्या नियमांनुसार वाहतूक सुविधा तसेच साप्ताहिक आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांचाही लाभ मिळणार आहे.\r.Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रएक वर्षाचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांना TML इन-प्लांट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिळणार आहे. तसेच संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर भारत सरकारचे नॅशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) दिले जाणार आहे.कोणती कागदपत्रे आणायची?मुलाखतीसाठी येताना उमेदवारांनी दहावी आणि आयटीआयच्या गुणपत्रिका, मूळ प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रती, दोन पासपोर्ट आकाराचे रंगीत फोटो आणि अधिकृत ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.