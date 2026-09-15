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ITI उत्तीर्ण १८ ते २३ वयोगटातील तरुणांसाठी मोठी संधी; थेट मुलाखतीतून टाटा मोटर्समध्ये निवड

Tata Motors Apprenticeship Opportunity for ITI Pass Candidates : आयटीआय उत्तीर्ण १८ ते २३ वयोगटातील तरुणांसाठी टाटा मोटर्सच्या जमशेदपूर प्लांटमध्ये एक वर्षाच्या अप्रेंटिसशिपची संधी उपलब्ध आहे. १
ITI

ITI

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आयटीआय उत्तीर्ण तांत्रिक तरुणांसाठी टाटा मोटर्सच्या जमशेदपूर प्लांटमध्ये अप्रेंटिसशिपची संधी उपलब्ध झाली आहे. यासाठी मंगळवारी (१५ सप्टेंबर २०२६) मेदिनीनगर येथील ज्योती प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये मेगा कॅम्पस प्लेसमेंट ड्राइव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून थेट मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड प्रक्रिया होणार आहे.

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