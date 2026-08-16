TB मुक्तीसाठी 'सरपंचां'ना साकडं! गावागावांत 'हँड हेल्ड एक्स-रे'द्वारे स्क्रीनिंग; लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना शोधून मोफत उपचार

झारखंडमध्ये टीबी निर्मूलनासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, झारखंडचे अभियान संचालक शशि प्रकाश झा यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या मुखियांना पत्र पाठवून आपल्या भागातील टीबी रुग्णांची ओळख, उपचार आणि पोषण सहाय्य यासाठी सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे..सहा महिन्यांत ३१ हजार रुग्णांची ओळखआरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत राज्यात सुमारे ३१ हजार टीबी रुग्णांची ओळख पटली असून त्यांच्यावर मोफत उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. २०२५ मध्ये राज्यात एकूण ६७,०४९ टीबी रुग्णांचा शोध घेण्यात आला होता.आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत ४५५ ग्रामपंचायती टीबी मुक्त घोषित करण्यात आल्या आहेत..गावागावांत हँड हेल्ड एक्स-रेद्वारे तपासणीटीबीचे लवकर निदान करण्यासाठी गाव आणि प्रभाग पातळीवर अत्याधुनिक हँड हेल्ड एक्स-रे मशीनचा वापर केला जात आहे. या माध्यमातून नागरिकांची तातडीने तपासणी करून आजाराचे वेळेत निदान करण्यावर भर दिला जात आहे.याशिवाय लोकप्रतिनिधींनी 'निक्षय मित्र' बनून टीबी रुग्णांना पौष्टिक आहार आणि आवश्यक पोषण साहित्य उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे..दर महिन्याला २४ तारखेला विशेष तपासणीटीबी निर्मूलन मोहिमेला अधिक व्यापक करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या २४ तारखेला विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. नागरिकांनी जवळच्या आरोग्य उपकेंद्रात जाऊन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरकडून टीबीची मोफत तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.उपचारादरम्यान गरज भासल्यास रुग्णांना टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..सरपंचांवरही महत्त्वाची जबाबदारीपंचायत क्षेत्रातील प्रत्यक्ष टीबी रुग्णांची संख्या सरकारी नोंदींपेक्षा वेगळी असल्यास त्याची माहिती संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींच्या मुखियांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीतील तफावत दूर करून एकही टीबी रुग्ण उपचारापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.