TCS AI Project: TCS सोबत योगी सरकारचा युपीमध्ये मोठा प्लॅन! AI क्रांतीमधून हजारो जॉब्सची निर्मिती

उत्तर प्रदेशात आता तंत्रज्ञानाचे एक नवीन पर्व सुरू होत असून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) क्रांतीच्या दिशेने वेगाने पाऊल टाकत आहे. टाटा सन्स आणि TCS (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी यूपीमध्ये गुंतवणुकीचे आणि तंत्रज्ञान विकासाचे नवीन मार्ग खुले केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (Center of Excellence) च्या स्थापनेमुळे राज्यातील तरुणांसाठी तंत्रज्ञानाची नवीन द्वारे उघडली गेली आहेत..एन. चंद्रशेखरन यांचे प्रतिपादन: "AI हाच भविष्याचा आधार"टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी एआयच्या महत्त्वाबद्दल मोठे विधान केले आहे, एआयचा प्रभाव वाफेचे इंजिन आणि विजेच्या शोधासारखाच दूरगामी असेल. यामुळे घाबरून न जाता, ते आत्मसात करणे गरजेचे आहे.एआयचा वापर आता केवळ शहरापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण विकास, कृषी आणि महिला सक्षमीकरणातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.उत्तर प्रदेशात प्रतिभा, ऊर्जा आणि स्केल (प्रमाण) यांची कमतरता नाही. येथील विद्यार्थी अत्यंत हुशार असून, यूपीला एआय क्षेत्रात देशातील आघाडीचे राज्य बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे..TCS कडून तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाला वेगTCS चे एमडी आणि सीईओ के. कृतिवासन यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. ते म्हणाले की यूपीमध्ये गुंतवणुकीसाठी आता अतिशय पारदर्शक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण आहे.मुख्यमंत्री स्वतः उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत (Emerging Technology) आग्रही आहेत, ज्यामुळे TCS चे शिक्षण आणि प्रशिक्षण अभियान राज्यात यशस्वीपणे राबवले जात आहे..TCS iON आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्सTCS iON चे प्रमुख वेंगुस्वामी रामास्वामी यांच्या मते, या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चे उद्घाटन हे मुख्यमंत्र्यांच्या दूरदर्शी विचारांचे फळ आहे. भविष्यातील गरजा ओळखून तरुणांना तयार करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..या क्रांतीचा यूपीला काय फायदा होईल?१. रोजगार निर्मिती: एआय आणि आयटी क्षेत्रात हजारो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.२. स्टार्टअपला चालना: नवीन तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील तरुणांना स्वतःचे स्टार्टअप सुरू करणे सोपे जाईल.३. प्रशासकीय सुधारणा: सरकारी कामात एआयचा वापर केल्यामुळे पारदर्शकता आणि वेग वाढेल..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांमुळे उत्तर प्रदेश आता केवळ लोकसंख्येच्या बाबतीत नाही, तर 'डिजिटल इकॉनॉमी' आणि 'हाय-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर' च्या बाबतीतही देशाला दिशा दाखवत आहे.