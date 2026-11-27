-जयदीप पाठकजी पणजी : किशोरवयीन मुलांसमोर असलेले अनेकविध प्रश्न फक्त भारतातच नाहीत, तर जगभर असल्याचे गोव्यात सुरू असलेल्या ५७व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात(इफ्फी) दाखविण्यात आलेल्या विविध देशांच्या चित्रपटांमधून दिसून येत आहे. शरीरात होणारे बदल, स्वतःची ओळख शोधण्याची धडपड, मैत्री, प्रेम, लैंगिकतेविषयीचे कुतूहल, मानसिक आरोग्य, कौटुंबिक संघर्ष आणि समाजाकडून स्वीकारले जाण्याची अपेक्षा असे अनेक प्रश्न विविध चित्रपटांतून मांडले असून, या चित्रपटांची चर्चा होते आहे. ‘मिड फेस्ट’ म्हणून दाखविलेल्या ‘आय मॅटर’ या चित्रपटातूनही हाच मुद्दा अधोरेखित झाला..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.किशोरवयीन मुलांमधील मानसिक ताण आणि शाळेतील छळाचा अत्यंत गंभीर विषय सर्बिया, बल्गेरिया, इटली, क्रोएशिया यांची एकत्रित निर्मिती असलेल्या ‘थ्री वीक्स आफ्टर’मधून मांडला आहे, तर फ्रान्सच्या ‘ए प्लेस टू हिल’ या चित्रपटात लुसिया या १७ वर्षांच्या मुलीचे मानसिक आरोग्य केंद्रातील दिवस दाखविण्यात आले. .‘आय मॅटर’मध्ये किशोरवयीन मुलीचा सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीशी सुरू असलेला संघर्ष दिसला. गरिबी, सामाजिक उपेक्षा, संस्थात्मक व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची धडपड अशा अनेक स्तरांवर हा चित्रपट भाष्य करतो. रशियाच्या ‘बो-बो’ या चित्रपटात चेहऱ्यावरील जन्मजात रक्तवाहिन्यांच्या विकारामुळे समाजाकडून चेष्टेचा विषय झालेल्या लहान मुलीची गोष्ट दाखविण्यात आली. .जपानचा ‘लुक बॅक’ हा सिनेमाही एक तरल गोष्ट मांडतो. फुजिनो आणि क्योमोटो या दोन शालेय मुलींची ही कथा आहे. मंगा अर्थात जपानी चित्रकथांच्या विश्वात स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या मुलींचा प्रवास येथे मांडला जातो..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.भिन्न देश...एकच आशयफ्रान्स, इटली, बेल्जियम, स्वित्झर्लंडची एकत्र निर्मिती असलेला ‘ला शालूर’मध्येही पुन्हा १७ वर्षांचा मारुआन हा मुलगाच केंद्रस्थानी आहे. सुटीच्या अखेरच्या दिवसांत दुसऱ्या किशोरवयीन मुलाशी झालेल्या वादाचे पर्यवसान मृत्यूमध्ये होते. घाबरलेला मारुआन मृतदेह लपवतो व काहीच घडले नसल्याप्रमाणे वागतो. त्याची मानसिक घालमेल चित्रपटात दाखविली आहे. किशोरवयीन मुलांचे प्रश्न कोणत्याही एका देशापुरते मर्यादित नाहीत, हेच इफ्फीतील या चित्रपटांतून दिसून आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.