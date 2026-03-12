देश

Tehri Lake: टिहरी तलावाचा होणार 'स्वित्झर्लंड'! १३०० कोटींचा मास्टरप्लॅन; आता हवेतून करता येणार प्रवास, पाहा काय आहे खास?

सकाळ डिजिटल टीम
उत्तराखंडमधील टिहरी धरणाच्या जलाशयाला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी कंबर कसली आहे. 'टिहरी लेक फेस्टिव्हल'च्या निमित्ताने त्यांनी या परिसराचा कायापालट करण्यासाठी तब्बल १३०० कोटींच्या योजनांचे सुतोवाच केले असून, टिहरी आता केवळ फिरायचे ठिकाण नसून साहसी खेळांचे जागतिक केंद्र बनणार आहे.

