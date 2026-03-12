Tehri Lake: टिहरी तलावाचा होणार 'स्वित्झर्लंड'! १३०० कोटींचा मास्टरप्लॅन; आता हवेतून करता येणार प्रवास, पाहा काय आहे खास?

उत्तराखंडमधील टिहरी धरणाच्या जलाशयाला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी कंबर कसली आहे. 'टिहरी लेक फेस्टिव्हल'च्या निमित्ताने त्यांनी या परिसराचा कायापालट करण्यासाठी तब्बल १३०० कोटींच्या योजनांचे सुतोवाच केले असून, टिहरी आता केवळ फिरायचे ठिकाण नसून साहसी खेळांचे जागतिक केंद्र बनणार आहे..हिमालयन ०.२ टिहरी लेक फेस्टिव्हल'चे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री धामी यांनी टिहरीच्या विकासासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. ९ मार्च २०२६ पर्यंत चालणाऱ्या या महोत्सवात देश-विदेशातील खेळाडू आणि पर्यटक सहभागी झाले असून, टिहरीचे सौंदर्य जगासमोर मांडण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे..आता 'रोपवे'ने गाठता येणार नवी टिहरीपर्यटकांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि त्यांना निसर्गाचा आनंद घेता यावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कोटी कॉलनी ते नवी टिहरी दरम्यान रोपवे (Ropeway) बांधण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पर्यटकांना हवेतून टिहरी तलावाचे विहंगम दृश्य पाहता येईल, जे पर्यटनासाठी मोठे आकर्षण ठरेल..३१८ कोटींचा नवा पर्यटन मार्गकार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कोटी-डोबरा पर्यटन मार्गाचे व्हर्च्युअल भूमिपूजन केले. या १५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी ३१८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. या मार्गामुळे टिहरी तलावाच्या आजूबाजूच्या गावांना पर्यटनाशी जोडणे सोपे होणार आहे..वॉटर स्पोर्ट्सचे जागतिक केंद्रटिहरी तलावात केवळ नौकाविहार नाही, तर आता कयाकिंग, कॅनोइंग, जेट-स्की, पॅरासेलिंग आणि स्कूबा डायव्हिंग यांसारख्या साहसी खेळांना व्यावसायिक स्वरूप दिले जात आहे. यासाठी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, जेणेकरून उत्तराखंडचे तरुण खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमवू शकतील..पर्यावरण आणि संस्कृतीची जपणूककेवळ आधुनिकता नाही तर परंपरेचेही भान राखत टिहरीमधील तिमाड गावाला 'पर्यटन गाव' म्हणून विकसित केले जात आहे. तसेच, संपूर्ण जिल्ह्यात प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी ४ हजारांहून अधिक संकलन केंद्रे उभारली जात आहेत. "नद्या, पर्वत आणि तलाव ही आमची ओळख असून ती जपण्याचे काम सरकार करत आहे," असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.