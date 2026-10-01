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Tourism: वॉटर स्पोर्ट्सपासून विलेज टुरिझमपर्यंत; टिहरी सरोवराला ग्लोबल टुरिझम डेस्टिनेशन बनवण्याची तयारी

Tehri Lake Tourism, Water Sports, Village Tourism — उत्तराखंडमधील टिहरी सरोवराला ग्लोबल टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून विकसित करण्यासाठी सुमारे ८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा मास्टर आणि झोनल प्लॅन तयार करण्याची तयारी आहे.
uttarakhand tehri lake tourism

uttarakhand tehri lake tourism

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील टिहरी सरोवराला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर अधिक ठळक स्थान मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियोजनबद्ध विकासावर भर दिला जात आहे. सरोवर परिसरात पर्यटनाच्या विविध संधी एकत्र आणून पर्यटकांचा मुक्काम वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या टिहरीमध्ये स्मार्ट पर्यटनाशी संबंधित व्ह्यूपॉइंट, स्मार्ट बस शेल्टर, सीसीटीव्ही, स्मार्ट पोल आणि ई-बस सेवांसारख्या सुविधांवरही काम सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सरोवर आणि आजूबाजूच्या परिसरासाठी सुमारे ८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक मास्टर आणि झोनल प्लॅन तयार करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. या आराखड्यात सरकारी तसेच खासगी जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर, पर्यटनाच्या विविध प्रकारांचा विकास आणि अनियंत्रित बांधकामावर नियंत्रण यांचा विचार केला जाणार आहे.

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