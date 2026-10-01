Tourism: वॉटर स्पोर्ट्सपासून विलेज टुरिझमपर्यंत; टिहरी सरोवराला ग्लोबल टुरिझम डेस्टिनेशन बनवण्याची तयारी

उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील टिहरी सरोवराला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर अधिक ठळक स्थान मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियोजनबद्ध विकासावर भर दिला जात आहे. सरोवर परिसरात पर्यटनाच्या विविध संधी एकत्र आणून पर्यटकांचा मुक्काम वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या टिहरीमध्ये स्मार्ट पर्यटनाशी संबंधित व्ह्यूपॉइंट, स्मार्ट बस शेल्टर, सीसीटीव्ही, स्मार्ट पोल आणि ई-बस सेवांसारख्या सुविधांवरही काम सुरू आहे.याच पार्श्वभूमीवर सरोवर आणि आजूबाजूच्या परिसरासाठी सुमारे ८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक मास्टर आणि झोनल प्लॅन तयार करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. या आराखड्यात सरकारी तसेच खासगी जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर, पर्यटनाच्या विविध प्रकारांचा विकास आणि अनियंत्रित बांधकामावर नियंत्रण यांचा विचार केला जाणार आहे..पर्यटकांचा मुक्काम वाढवण्यावर भरटिहरी सरोवरात येणारे अनेक पर्यटक बोटिंग किंवा जलक्रीडांचा अनुभव घेऊन काही तासांत परततात. मात्र, पर्यटनाचा आर्थिक फायदा स्थानिक भागाला अधिक मिळावा यासाठी पर्यटकांनी किमान एक-दोन दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ परिसरात मुक्काम करावा, असा नियोजनाचा उद्देश आहे.यासाठी सरोवराच्या परिसरात वेगवेगळे ‘मॅग्नेट एरिया’ किंवा आकर्षण केंद्र विकसित करण्याची संकल्पना आहे. प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या प्रकारच्या पर्यटन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..टिहरी परिसरात यापूर्वीपासूनच पर्यटनासाठी विविध पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरोवराभोवती रिंग रोड, व्ह्यूपॉइंट आणि इतर पर्यटन सुविधांच्या विकासाचे प्रकल्पही प्रस्तावित किंवा सुरू आहेत.वॉटर स्पोर्ट्सपासून ट्रेकिंगपर्यंतटिहरी सरोवराची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे जलपर्यटन. त्यामुळे जेट स्कीईंग, कयाकिंग, स्पीड बोटिंग आणि इतर वॉटर स्पोर्ट्सना अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.त्याचबरोबर सरोवराभोवतीच्या डोंगराळ भागात ट्रेकिंग मार्ग आणि नेचर ट्रेल्स विकसित करण्याचा विचार आहे. यामुळे केवळ जलक्रीडाच नव्हे, तर निसर्ग पर्यटन आणि साहसी पर्यटनासाठीही टिहरी महत्त्वाचे केंद्र बनू शकते.टिहरी सरोवराला यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने वॉटर स्पोर्ट्स, फ्लोटिंग मरीना आणि इतर पर्यटन सुविधांच्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत..गावांनाही पर्यटनाशी जोडणारमास्टर प्लॅनचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे परिसरातील गावांना पर्यटनाशी जोडणे. पर्यटकांना स्थानिक गढवाली संस्कृती, लोककला, पारंपरिक खाद्यसंस्कृती आणि ग्रामीण जीवनाचा अनुभव घेता यावा, यासाठी विलेज आणि कल्चरल टुरिझमला चालना देण्याचा विचार आहे.होमस्टे, स्थानिक मार्गदर्शक, वाहतूक, हस्तकला आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. पर्वतीय भागातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला यामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..उन्हाळ्यातही पर्यटन सुरू ठेवण्याचे नियोजनटिहरी सरोवरातील जलस्तरात ऋतूनुसार बदल होतो. त्यामुळे वर्षभर पर्यटन सुरू ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पर्यटन दिनदर्शिका तयार करण्याचा विचार आहे. पाण्याची पातळी कमी असलेल्या काळात जलक्रीडांऐवजी ट्रेकिंग, निसर्गभ्रमंती, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इतर उपक्रमांवर भर देता येईल.यामुळे पर्यटन केवळ एका हंगामापुरते मर्यादित न राहता वर्षभर सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो..नियोजनबद्ध विकासावर भरटिहरी सरोवर परिसरात पर्यटन वाढत असताना अनियंत्रित बांधकाम आणि विस्कळीत विकासाला आळा घालणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी जमिनींचा वापर निश्चित करून विविध भागांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्याची संकल्पना आहे.मास्टर आणि झोनल प्लॅन तयार करताना तांत्रिक संस्थांचे सहकार्य घेण्याची तयारी असून, या प्रकल्पाचे सादरीकरण केंद्र सरकारसमोर करण्याचीही योजना असल्याचे सांगितले जात आहे.टिहरीला पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर अधिक प्रभावीपणे आणण्याचा प्रयत्न केवळ नवीन सुविधा उभारण्यापुरता मर्यादित न राहता जलपर्यटन, साहसी पर्यटन, निसर्ग, संस्कृती आणि ग्रामीण पर्यटन यांना एकत्र जोडणारा असणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा प्रत्यक्षात आल्यास टिहरी सरोवर परिसरातील पर्यटनाचा विस्तार अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.