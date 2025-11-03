Tejashwi Yadav: ‘१४ ला निकाल, १८ ला शपथविधी’; तेजस्वी यादवांचा आत्मविश्वासपूर्ण दावा

पाटणा : बिहारमध्ये पुढील सरकार निश्चितपणे इंडिया आघाडीचेच येणार असून निकाल लागल्यानंतर चौथ्याच दिवशी आमचा शपथविधी पार पडेल..असा विश्वास ‘इंडिया’ आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांनी रविवारी व्यक्त केला. ‘‘१४ नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागेल आणि १८ नोव्हेंबर रोजी शपथविधी होईल,’’ असे तेजस्वी यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..दरम्यान, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे उमेदवार अनंतसिंह यांच्या अटकेबाबत प्रतिक्रिया देताना तेजस्वी म्हणाले की, अशी गंभीर घटना घडणे अपेक्षितच होते. आज पंतप्रधान बिहारमध्ये आले आहेत..Amit Shah: तेजस्वींना मुख्यमंत्री करण्याचे ध्येय; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लालूप्रसाद यादव यांच्यावर टीका.त्यांनी या परिस्थितीची नोंद घ्यायला हवी. राज्यात एखादा दिवसही असा जात नाही ज्यादिवशी एखादा भीषण गुन्हा घडत नाही. मात्र बिहारमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर हे सर्व बदलेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.