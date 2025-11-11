देश

Tejashwi Yadav: माहिती जाहीर करायला उशीर का? : तेजस्वी यादव

Bihar Elections 2025: बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान मतदान केलेल्या मतदारांची लिंगभावानुसार माहिती जाहीर न केल्याबद्दल राष्ट्रीय जनता दलाचे(आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.
Tejashwi Yadav

Tejashwi Yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाटणा : बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान मतदान केलेल्या मतदारांची लिंगभावानुसार माहिती जाहीर न केल्याबद्दल राष्ट्रीय जनता दलाचे(आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
political
election
Democracy
Voter
tejaswi yadav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com