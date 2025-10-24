Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा; बिहारमध्ये महाआघाडीची घाेषणा

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयाला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांची मान्यता असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी सांगितले..तेजस्वी यादव यांनी आपल्यावर पुन्हा विश्वास ठेवल्याबद्दल मित्रपक्षांचे आभार मानले आहेत. बिहारमध्ये गुंतागुंतीची सामाजिक रचना आहे. राज्यात सत्ता आल्यास विकासशील इन्सान पक्षाचे (व्हीआयपी) प्रमुख मुकेश साहनी आणि समाजातील इतर घटकांचे नेते उपमुख्यमंत्री असतील, असेही गेहलोत यांनी पत्रकार परिषदेला संबाेधित करताना सांगितले..आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि आघाडीतील सर्व मित्रपक्षांशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही गेहलोत यांनी स्पष्ट केले. बाॅलीवूडचे माजी सेट डिझायनर असलेल्या ४५ वर्षीय सहानी यांनी २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रचार केला हाेता. त्यानंतर त्यांनी २०१५मध्ये ‘व्हीआयपी’ची स्थापना केली..आमच्या प्रचार मोहिमेने आधीच जोर धरला आहे. मोर्चांना संबोधित करताना माझा आवाज बसला आहे. इंडिया आघाडीचे नेते अद्याप त्यांच्या घरांतून बाहेर पडलेले नाहीत. - चिराग पासवान, प्रमुख, लाेकजनशक्ती पक्ष बॅनरवरून भाजपची टीका भाजपने आपल्या एक्स हँडलवर पत्रकार परिषदेत लावलेल्या बॅनरचा एक फोटो शेअर केला आहे. ज्यात यादव यांचा मोठा फोटो आहे, तर राहुल गांधींसह इतर इंडिया आघाडीच्या नेत्यांचेे छाेटे फाेटाेही नाहीत, याकडे लक्ष वेधले आहे..तेजस्वी यादव महाआघाडीचे CM पदाचे उमेदवार, आता NDAने सांगावं, नाहीतर महाराष्ट्रासारखं कराल; भाजपवर टीका.२०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काॅँग्रेस-आरजेडी युतीच्या आघाडीत ते सहभागी झाले; परंतु तेजस्वी यादव यांनी जागावाटपात डावलल्याचा आरोप करून ते एका वर्षानंतर ‘एनडीए’मध्ये परतले होते. २०२२च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर गतवर्षी ते पुन्हा इंडिया आघाडीत झाले होते. तेजस्वी यादव यांनी आपल्यावर पुन्हा विश्वास ठेवल्याबद्दल मित्रपक्षांचे आभार मानले. ते म्हणाले, ‘मी बिहारच्या जनतेला सांगू इच्छितो, की तेजस्वी कधीही भ्रष्टाचाराशी तडजोड करणार नाही आणि गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणालाही सोडणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.