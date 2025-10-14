Tejashwi Yadav: शेवटपर्यंत भाजपशी लढत राहणार; तेजस्वी यादव यांचे प्रतिपादन, ‘आयआरसीटीसी’वरून केंद्रावर टीका

पाटणा : ‘‘मी जिवंत आहे तोपर्यंत भाजपविरुद्धची लढाई सुरूच ठेवणार,’’ असे प्रतिपादन राष्ट्रीय जनता दलाचे(आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी सोमवारी केले. त्याचप्रमाणे तेजस्वी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही जोरदार टीका केली. ‘मी खरा बिहारी आहे, त्यामुळे बाहेरून आलेल्यांना मी घाबरत नाही,’ असे तेजस्वी म्हणाले..दिल्लीतील न्यायालयाने ‘आयआरसीटीसी’ गैरव्यवहार प्रकरणात तेजस्वी यांच्यासह त्यांचे त्यांचे वडील लालू प्रसाद आणि आई राबडी देवी यांच्यावर आरोप ठेवल्यानंतर यादव यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. ‘‘आम्ही संघर्षाचा मार्ग निवडला आहे आणि त्या मार्गावर चालत राहिलो तर आम्ही नक्कीच आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचू,’’ असे तेजस्वी म्हणाले..‘‘सुमारे महिनाभरापूर्वी जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहारमध्ये आले होते, तेव्हाच त्यांनी आम्हाला धमकावले होते की, ते आमची अशी अवस्था करतील की आम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरूच शकणार नाही पण मी लढेन आणि जिंकून दाखवेन. आम्ही बिहारी आहोत खरे बिहारी! आम्हाला बाहेरून आलेल्यांची भीती नाही,’’ असे तेजस्वी यांनी सांगितले..काय आहे प्रकरण?आयआरसीटीसीच्या दोन हॉटेलचे कंत्राट खासगी कंपनीला देताना गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून याप्रकरणी बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणे आणि फसवणूक या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ‘आरजेडी’चे प्रमुख लालू प्रसाद यांच्यावरही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. दरम्यान या तिघांनीही त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत..Maharashtra Politics : जयंत पाटलांनी वाळव्याचा ताव दाखवला, पडळकरांच्या टीकेवर प्रकट मुलाखतीत म्हणाले; सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय....थेट उल्लेख टाळला‘‘जोपर्यंत घटनाविरोधी भाजप सत्तेत आहे आणि मी जिवंत आहे, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्याविरुद्ध लढत राहू. वादळांशी झुंज देण्याची एक वेगळी मजा आहे. आम्ही संघर्षाचा मार्ग निवडला आहे, आणि या मार्गावर चालत आम्ही निश्चितच आमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचू,’’ असा विश्वास तेजस्वी यांनी व्यक्त केला. मात्र यावेळी त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत थेट उल्लेख करणे किंवा त्यावर थेट भाष्य करणे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.