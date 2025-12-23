देश

Telangana Accident: सावलीतील तीन शेतमजूर महिलांचा तेलंगणात मृत्यू; ट्रकची जीपला धडक, मंचरियाल जिल्ह्यात अपघात

Accident News: सावलीतील तीन शेतमजूर महिलांचा तेलंगणात झालेल्या ट्रक अपघातात मृत्यू. अपघातामुळे अनेक जखमी. महबुबाबाद ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल, ग्रामीण महिलांचे कामासाठी प्रवास धोकादायक.
Telangana Accident

Telangana Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर : तेलंगणातील मंचोरियाल जिल्ह्यातील इंदराम गावाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात सावली तालुक्यातील तीन शेतमजूर महिलांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये मीना लाटेलवार (वय ४५), नीलूबाई मानरे (वय ६०) आणि इमलीबाई सय्यम (वय ४५) या तीन शेतमजूर महिलांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
road accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com