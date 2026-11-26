Hyderabad: तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यात मुलीच्या प्रेमसंबंधाला विरोध करत वडिलांनी तिची गळा आवळून हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कल्याणी असे मृत तरुणीचे नाव असून, तिचा साखरपुडा ठरला होता. साखरपुड्याच्या आदल्या दिवशीच तिची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. जन्मदात्या पित्यानेच मुलीची हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर एकाच खळबळ उडाली आहे. .प्रेमसंबंधाची माहिती समजताच वडिलांचा संतापकल्याणीचे लग्न नारनूर येथील एका तरुणाशी ठरवण्यात आले होते. २५ नोव्हेंबरला तिचा साखरपुडा होणार होता. त्याच्या दोन दिवस आधी, २३ नोव्हेंबरला तिने आपल्या आई-वडिलांना नातेवाईकातील एका तरुणावर प्रेम असल्याचे सांगितले. यावरून घरात वाद झाला. मुलीच्या या निर्णयामुळे वडील कैलास अडे संतप्त झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Gangapur Crime : डोळ्यात मिरची पूड फेकून व्यापाऱ्याची रोकड लुटणारे तिघे जेरबंद; १ लाख ४१ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.हत्या करून आत्महत्येचा बनावपोलिसांच्या माहितीनुसार, २४ नोव्हेंबरला कैलासने कल्याणीचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर तिच्या गळ्याभोवती ओढणी बांधून तिने आत्महत्या केल्याचा बनाव करण्याचा प्रयत्न केला. मुलीला ठरवलेले लग्न मान्य नसल्याने तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे त्याने कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांना सांगितले..गावकऱ्यांच्या संशयामुळे प्रकार उघडकल्याणीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांनी घाईघाईने अंत्यविधी उरकले. त्यामुळे गावकऱ्यांना संशय आला. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर तपास सुरू झाला. चौकशीदरम्यान कैलासने मुलीची हत्या केल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे..Gangapur Crime : बँक कर्मचाऱ्याची पाच लाखांची रोकड हिसकावणारे दोघे गजाआड; दोघा आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.