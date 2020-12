हैदराबादमधील औषध फॅक्टरीमध्ये भीषण स्फोट; 8 जण जखमी

हैदराबाद- तेलंगनाची राजधानी हैदराबादच्या (Hyderabad) एका औषध फॅक्टरीमध्ये भीषण स्फोट झाला. यामुळे फॅक्टरीला आग लागली असून यात किमान आठ व्यक्ती जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. विंध्या ऑर्गेनिक्सची हे औषध युनिट संगारेड्डी जिल्ह्यातील बोलारम औद्योगिक क्षेत्रामध्ये येते. जखमींना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. एका व्यक्तीने शूट केलेल्या व्हिडिओत फॅक्टरीमधून धूर निघत असल्याचं दिसत आहे. ही घटना दुपारी 1 वाजताच्या सुमारास घडली.

Telangana: Eight people injured in a massive fire that broke out at Vindhya Organics Pvt Ltd in Industrial Development Area, Bollaram of Hyderabad.

Police say, "A solvent was kept for some reaction after which it caught fire. Injured shifted to hospital. Rescue operation is on" pic.twitter.com/7XTb7CahiU

