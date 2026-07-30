देश

Telegram Founder: ‘टेलिग्राम’चा संस्थापक गुन्हेगारांच्या यादीत; दहशतवादाला मदत केल्याचा रशियाकडून ठपका

Telegram Founder Added to Russia Criminal List: टेलिग्राम संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांच्यावर दहशतवादाला मदत केल्याचा गंभीर आरोप; रशियाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांच्या यादीत समाविष्ट केले.
Russia Accuses Telegram Founder of Aiding Terrorism Adds Him to Criminal Wanted and Monitoring List

Russia Accuses Telegram Founder of Aiding Terrorism Adds Him to Criminal Wanted and Monitoring List

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मॉस्को : ‘टेलिग्राम’ या मेसेजिंग अॅपचा संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांच्यावर दहशतवादाला मदत केल्याचा ठपका रशियाने ठेवला. तसेच, त्यांचे नाव आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये टाकले आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
Cyber security
Russia
Telegram
Terrorism
religious extremism in India