Telegram Founder: ‘टेलिग्राम’चा संस्थापक गुन्हेगारांच्या यादीत; दहशतवादाला मदत केल्याचा रशियाकडून ठपका

मॉस्को : ‘टेलिग्राम’ या मेसेजिंग अॅपचा संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांच्यावर दहशतवादाला मदत केल्याचा ठपका रशियाने ठेवला. तसेच, त्यांचे नाव आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये टाकले आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.रशियाकडून ‘टेलिग्राम’वरील निर्बंध अधिक कडक केले जात असताना डुरोव यांच्यावरील ही कारवाई करण्यात आली आहे. टेलिग्राम रशियातील सर्वाधिक लोकप्रिय मेसेजिंग अॅपपैकी एक आहे. रशियन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी तपास सुरू केल्याची माहिती डुरोव यांनी यापूर्वीच दिली होती. .तसेच, गोपनीयतेचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दडपण्यासाठी टेलिग्रामवरील प्रवेश मर्यादित करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून खोटे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.रशियाच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या निवेदनानुसार, ‘टेलिग्राम’ने अनेक चॅनेल, चॅट आणि बॉट्स हटवलेले नाहीत. हे प्लॅटफॉर्म युक्रेनच्या गुप्तचर यंत्रणा; तसेच दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना रशियात घातपात, दहशतवादी हल्ले, सामूहिक हत्याकांड आणि सायबर फसवणुकीचे कट रचण्यासाठी व समन्वय साधण्यासाठी सक्रियपणे वापरत असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास डुरोव यांना आजन्म कारावासही होऊ शकतो. रशियाने याआधी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.