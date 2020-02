दहा आमदारांनी घेतली कर्नाटकात मंत्रिपदाची शपथ

बंगळूर - काँग्रेस आणि जेडीएसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या व पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या १० आमदारांचा गुरुवारी मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. राजभवनात झालेल्या शपथग्रहण समारंभात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी त्यांना अधिकार व गोपनीयतेची शपथ दिली. मात्र, मंत्रिपदाची अपेक्षा बाळगून असलेल्या मूळ भाजप आमदारांना धक्का दिल्याने त्यांची घोर निराशा झाली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दहा नवीन मंत्र्यांमध्ये रमेश जारकीहोळी (गोकक), भैरती बसवराज (केआर पुरम), बी. सी. पाटील (हिरेकरूर), एस. टी. सोमशेखर (यशवंतपूर), आनंद बी. सिंह (विजयनगर), शिवराम हेब्बार (यल्लापूर), के. सुधाकर (चिक्कबळ्ळापूर), नारायणागौडा (कृष्णराजपेट), श्रीमंत पाटील (कागवाड) आणि के. गोपालय्या (महालक्ष्मी लेआउट) यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळात नूतन १० मंत्री सामील झाले; परंतु काँग्रेसचे आणखी एक बंडखोर आमदार महेश कुमठळ्ळी यांना वगळण्यात आले, त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Web Title: Ten MLAs take oath as minister in Karnataka