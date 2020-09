श्रीनगर- काश्‍मीरमधील बडगाम जिल्ह्यात मोटारसायकलवरून आलेल्या दहशतवाद्यांनी गुरुवारी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या पथकावर गोळीबार केला. यात ‘सीआरपीएफ’चे सहाय्यक उपनिरीक्षक नरेश उमराव बडोले हे हुतात्मा झाले. ते मूळचे महाराष्ट्रातील नागपूरच होते. हल्‍ल्यानंतर दहशतवाद्यांनी त्यांची बंदूक हिसकावून घेतली.



Srinagar: Wreath laying ceremony performed for CRPF ASI NU Badole who lost his life in a terrorist attack in Budgam, Jammu & Kashmir today. CRPF DG AP Maheshwari says, "We stand shoulder to shoulder with the family of the martyr & will look after its welfare & re-settlement." pic.twitter.com/TG5WsnPIFc

— ANI (@ANI) September 24, 2020