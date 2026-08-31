देश

UPTET: टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी मोठी खूशखबर; शिक्षक भरतीची जाहिरात लवकरच होणार प्रसिद्ध

TET Qualified Candidates Get Big Teacher Recruitment Update: UPTET 2026 निकालानंतर योगी सरकारकडून रिक्त शिक्षक पदांसाठी अधियाचन UPESSCकडे; लाखो TET उत्तीर्ण उमेदवारांची भरती जाहिरातीची उत्सुकता शिगेला
Uttar Pradesh TET Teacher Recruitment Update Advertisement for Eligible Candidates Expected to Be Published Soon

Uttar Pradesh TET Teacher Recruitment Update Advertisement for Eligible Candidates Expected to Be Published Soon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात UPTET 2026 चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता लाखो उमेदवारांचे लक्ष आगामी शिक्षक भरतीकडे लागले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठीचे मागणीपत्र उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोगाकडे (UPESSC) पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीची अधिकृत जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
TET
teacher recruitment process

Related Stories

Pavitra Portal teacher recruitment 2026
Karnataka 15000 teacher recruitment 2026
Maharashtra Revises TET CTET Teacher Promotion Rules
tet exam
Marathi News Esakal
www.esakal.com