UPTET: टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी मोठी खूशखबर; शिक्षक भरतीची जाहिरात लवकरच होणार प्रसिद्ध

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात UPTET 2026 चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता लाखो उमेदवारांचे लक्ष आगामी शिक्षक भरतीकडे लागले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठीचे मागणीपत्र उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोगाकडे (UPESSC) पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीची अधिकृत जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे..२६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या UPTET निकालानुसार, परीक्षेसाठी एकूण १९,९४,६६१ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. प्राथमिक स्तरावर म्हणजेच इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी ५,७१,४३५ उमेदवार, तर उच्च प्राथमिक स्तरावर म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ७,५९,५१३ उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे आता या उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्या पुढील प्रक्रियेची प्रतीक्षा आहे..शिक्षक भरतीसाठी मागणीपत्र आयोगाकडेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. संबंधित पदांसाठीचे अधियाचन अर्थात मागणीपत्र UPESSCकडे पाठवण्यात आले आहे. आयोगाकडून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे..यामुळे UPTET उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी पुढील टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपलब्ध पदांची संख्या, विषयानुसार रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती स्पष्ट होईल.१३ लाखांहून अधिक उमेदवार यशस्वीUPTET 2026 मध्ये प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक अशा दोन्ही स्तरांवर मिळून १३.३ लाखांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. प्राथमिक स्तरावर उत्तीर्णतेचे प्रमाण ८०.०७ टक्के, तर उच्च प्राथमिक स्तरावर ७१.८५ टक्के आहे.विशेष म्हणजे या परीक्षेत आधीपासून कार्यरत असलेल्या ९३,३८७ हून अधिक शिक्षकांनीही यश मिळवले आहे. त्यामुळे या निकालामुळे नवीन उमेदवारांसोबतच कार्यरत शिक्षकांनाही पुढील शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..TET उत्तीर्ण म्हणजे थेट सरकारी नोकरी नाहीमात्र उमेदवारांनी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. UPTET उत्तीर्ण झाल्याने थेट शिक्षकाची सरकारी नोकरी मिळत नाही. TET ही शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असलेली पात्रता आहे. प्रत्यक्ष नियुक्तीसाठी संबंधित भरतीच्या जाहिरातीत नमूद केलेले सर्व निकष पूर्ण करणे आणि निवड प्रक्रियेत यश मिळवणे आवश्यक असेल.उमेदवारांकडे संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असणे गरजेचे असेल. त्यासोबत D.El.Ed, B.Ed यांसारखी आवश्यक व्यावसायिक पात्रता, निर्धारित वयोमर्यादा आणि संबंधित UPTET पेपरची पात्रता तपासली जाऊ शकते. भरतीच्या अंतिम नियमांनुसार आयोगाकडून स्वतंत्र निवड परीक्षा किंवा अन्य निवड प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते..भरतीच्या जाहिरातीची उमेदवारांना प्रतीक्षासध्या UPTET उत्तीर्ण उमेदवारांनी भरतीच्या अधिकृत जाहिरातीची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच उपलब्ध पदांची अचूक संख्या, अर्जाची अंतिम तारीख, निवड पद्धत आणि इतर अटी स्पष्ट होतील.दरम्यान, उमेदवारांनी आपले TET प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रिका सुरक्षित ठेवावी तसेच आयोगाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे. शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी मिळणार असल्याने पुढील काही दिवस उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.