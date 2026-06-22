Kanpur Laddu: "ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं..." नाव ऐकून हसू येईल, पण कानपूरच्या या लाडूंची चव एकदा घेतली की तुम्हीही व्हाल फॅन

उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक शहर अशी ओळख असलेल्या कानपूर (Kanpur) नगरमधील एका छोट्याशा मिठाईच्या दुकानाचा स्वाद आज देश-विदेशात पोहोचला आहे. कानपूरच्या मध्यवर्ती भागात असलेले 'ठग्गू के लड्डू' (Thaggu Ke Laddu) हे दुकान दिसायला भलेही थोडे लहान वाटेल, परंतु याच्या स्वादाची चर्चा कित्येक कोसांपर्यंत पसरलेली आहे. 'ठग्गू के लड्डू' हे नाव ऐकायला जितके रंजक आणि अनोखे वाटते, तितकीच या नावामागची कहाणी देखील रंजक आहे. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत आता कानपूर नगरच्या या पारंपरिक लाडूंना 'लोकल ते ग्लोबल' बनवण्यासाठी हायटेक ब्रँडिंग आणि आधुनिक पॅकेजिंगच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे.."आम्ही लोकांना ठगतोय!" — 'ठग्गू' नावामागची रंजक कहाणीदुकानाचे मालक मुन्नालाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक दुकानाची सुरुवात त्यांच्या सासऱ्यांनी केली होती. त्यांनी या दुकानाचा नामकरण 'ठग्गू के लड्डू' असे केले, कारण त्यांचे विचार अत्यंत वेगळे होते. त्यांना असे वाटायचे की, पांढऱ्या साखरेपासून बनवलेल्या गोड मिठाय्या लोकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असतात आणि एक प्रकारे त्या ग्राहकांना ठगत असतात.त्यांचे मानणे होते की, "आम्ही देखील याच गोड साखरेचा वापर करून लाडू बनवतोय, म्हणजेच आम्ही या लाडूंच्या माध्यमातून लोकांचे तोंड गोड तर नक्कीच करत आहोत, परंतु एक प्रकारे त्यांना आरोग्याबाबत ठगतही आहोत." या प्रामाणिक आणि अनोख्या विचारामुळे त्यांनी दुकानाचे नाव 'ठग्गू के लड्डू' ठेवले. पुढे दुकानाच्या बाहेर लावलेल्या 'ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं' या धडाकेबाज टॅगलाईनने या लाडूंची लोकप्रियता इतकी वाढवली की, कानपुरात येणारा प्रत्येक व्यक्ती या चवीचा चाहता बनला..Ramayan Wax Museum: मेणपुतळ्यांच्या माध्यमातून जिवंत होणार रामकथा! अयोध्येत येणाऱ्या रामभक्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिली नवीन पर्यटन भेट.लाडूंच्या प्रसिद्ध व्हरायटी आणि बनवण्याची पारंपरिक पद्धतकानपूर नगरचे हे पारंपरिक लाडू मुख्यत्वे रवा, खवा, काजू, डिंक आणि शुद्ध देसी तूप यांच्या संतुलित मिश्रणातून तयार केले जातात. हे लाडू मंद आचेवर अतिशय काळजीपूर्वक आणि कुशलतेने भाजले जातात, ज्यामुळे त्यांना एक अप्रतिम खमंगपणा आणि मऊपणा येतो.मक्खन मलाई लड्डू: दुकान मालक मुन्नीलाल मिश्रा यांनी सांगितले की, दुकानात अनेक प्रकारच्या मिठाय्या मिळतात, परंतु त्यामध्ये सर्वात प्रसिद्ध आणि ग्राहकांची पहिली पसंती 'मक्खन मलाई लाडू' ही आहे..इतर प्रकार: याशिवाय येथे तयार होणारे बदाम लाडू, केसर लाडू आणि डिंकाचे लाडू देखील आपल्या उत्कृष्ट चवीसाठी आणि शुद्धतेसाठी ओळखले जातात. येथे मिठाय्यांची गुणवत्ता (Quality) आणि स्वच्छतेची (Hygiene) विशेष काळजी घेतली जाते..पीएम मोदी अन् बॉलिवूडलाही लागलंय चवीचं वेड'ठग्गू के लड्डू'च्या चवीचे दिवाणे केवळ कानपूरचे नागरिकच नाहीत, तर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह बॉलिवूडचे अनेक मोठे कलाकार देखील आहेत. पीएम मोदी यांनी कानपूर दौऱ्यादरम्यान या लाडूंचा आस्वाद घेतला होता आणि त्यांच्या जाहीर भाषणात या दुकानाच्या प्रसिद्ध टॅगलाईनचा उल्लेखही केला होता. याशिवाय, बॉलिवूडचा प्रसिद्ध चित्रपट 'बंटी और बबली' मध्ये देखील या दुकानाचा आणि लाडूंचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या दुकाची कीर्ती देशभरात पसरली.सण-उत्सव, लग्नकार्ये आणि धार्मिक आयोजनांमध्ये कानपूरच्या या लाडूंना मानाचे स्थान असते. आता उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'ओडॉक' (ODOC) धोरणामुळे या स्थानिक कारागिरांच्या हातातील जादू आणि पारंपरिक वारसा जागतिक मंचावर उत्तर प्रदेशची एक गोड ओळख म्हणून अधिक घट्ट होणार आहे. कानपूरला भेट देणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी या 'ठग्गूच्या लाडूंचा' स्वाद घ्यायलाच हवा, असा सल्ला येथील स्थानिक नागरिक आवर्जून देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.