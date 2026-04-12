Tamilnadu election row: रणधुमाळीत ‘जननायकन’चा ‘पब्लिक शो’

चेन्नई : तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, अभिनेता आणि 'टीव्हीके' पक्षाचे प्रमुख विजय यांच्या 'जननायकन' या चित्रपटाची पायरसी झाली आहे. विजय यांच्या 'टीव्हीके' पक्षामुळे निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये चांगलीच रंगत आली आहे. .या चित्रपटातून त्यांना राजकीय संदेश द्यायचा होता, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रदर्शनापूर्वी चित्रपटाची पायरसी झाली असून, या चित्रपटातील प्रमुख दृश्ये व्हायरल झाली आहेत. त्यामुळे निर्मात्यांचे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विजय यांचा चित्रपट व्हायरल करून, नुकसान करण्याचा भाजप आणि द्रमुक यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोप 'टीव्हीके'च्या नेत्यांनी केला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने याबाबतचे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे..तमिळ सिनेसृष्टीकडून संतापतमिळ सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन यांच्यासह अनेक कलाकारांनी या पायरसीचा निषेध केला असून, दोषींना कडक शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. 'सर्व चित्रपटसृष्टीने याविरोधात एकत्रित आवाज उठविण्याची गरज असून, सरकारनेही दोषींना जेरबंद करून त्यांना कडक शिक्षा करायला हवी. अशा प्रकारचे गुन्हे भविष्यात होता कामा नये,' अशी पोस्ट रजनीकांत यांनी सोशल मीडियावर टाकली आहे. 'या चित्रपटाची पायरसी हा अपघात नसून, व्यवस्थेचे नियोजनपूर्वक अपयश आहे,' असे कमल हसन यांनी म्हटले आहे..'थलपती'चा अखेरचा चित्रपटथलपती या नावाने ओळखले जाणारे विजय यांचा 'जननायकन' हा नायक म्हणून अखेरचा चित्रपट असल्याचे जाहीर केले होते.विजय यांनी 'टीव्हीके' या पक्षाची स्थापना केली असून, ते पूर्ण ताकदीने ही निवडणूक लढवीत आहेत.सक्रिय राजकारणात जाण्यापूर्वीचा विजय यांचा अखेरचा चित्रपट म्हणून त्याविषयी उत्सुकता होती. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा असे या चित्रपटाचे मुख्य कथानक आहे.पोंगल उत्सवात म्हणजे नऊ जानेवारी रोजी 'जननायकन' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. मात्र, त्यातील अतिहिंसा आणि लष्कराशी संबंधित दृश्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला.तीन महिन्यांपासून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविषयी न्यायालयीन लढा सुरू आहे.