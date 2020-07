चीनी संपादकाला आनंद महिंद्रांच सडेतोड उत्तर; वाचून वाटेल अभिमान

मुंबई : चीनमधील सत्ताधारी पक्षाचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्सचे संपादक हू शिजिन ट्विट करुन भारतीयांना चॅलेंज केलं की, चीनच्या लोकांनी भारतीय उत्पादनास बॅन करायचा निर्णय घेतला, तर त्यांना पर्यायही नाही. कारण, भारतीयांकडे तसे काही नाही की, जे चीनी नागरिकांनी बॅन करावे, असे म्हणत संपादक महाशयांनी निशाणा साधला होता. यावर उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे.

काय म्हणाले उद्योगपती आनंद महिंद्रा

आपण भारतीयांना उद्देशून केलेली टीका ही पहिल्यांदाच आहे, त्यामुळे सर्वात प्रेरक आणि प्रभावी सिद्ध होईल. आम्हाला डिवचल्याबद्दल धन्यवाद, आम्ही या संधीचं सोनं करुन दाखवू; असे प्रत्युत्तर महिंद्रा यांनी दिलं आहे.

I suspect this comment might well be the most effective & motivating rallying cry that India Inc. has ever received. Thank you for the provocation. We will rise to the occasion... https://t.co/LZbQhS8xVW

— anand mahindra (@anandmahindra) June 30, 2020