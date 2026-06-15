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Jhumka History: प्रत्येक महिलेच्या कानात दिसणाऱ्या झुमक्याचा २३०० वर्षांचा इतिहास माहित आहे का? बरेलीशी काय आहे कनेक्शन ?

2300 year old history of jhumka earrings in India: २३०० वर्षांपूर्वी चोळ साम्राज्यात देव-देवतांच्या मूर्तींसाठी जन्मलेला घंटाकृती झुमका, मंदिरांपासून मुघल दरबार, शास्त्रीय नृत्यांगना आणि आजच्या फॅशनपर्यंतचा प्रवास
From Ancient India to Modern Fashion: The Untold History of Jhumkas

From Ancient India to Modern Fashion: The Untold History of Jhumkas

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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महिलांकडे कपड्यांप्रमाणेच दागिन्यांचेही (Jewelry) अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. गळ्यातील नऊवारी हारापासून ते हातातील बांगड्यांपर्यंत प्रत्येक महिलेकडे दागिन्यांचे एक खास कलेक्शन असते. परंतु, या सर्व दागिन्यांमध्ये सर्वात खास आणि सदाबहार ठरतो तो म्हणजे कानातील 'झुमका' (Jhumka)!

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