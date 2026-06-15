Jhumka History: प्रत्येक महिलेच्या कानात दिसणाऱ्या झुमक्याचा २३०० वर्षांचा इतिहास माहित आहे का? बरेलीशी काय आहे कनेक्शन ?

महिलांकडे कपड्यांप्रमाणेच दागिन्यांचेही (Jewelry) अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. गळ्यातील नऊवारी हारापासून ते हातातील बांगड्यांपर्यंत प्रत्येक महिलेकडे दागिन्यांचे एक खास कलेक्शन असते. परंतु, या सर्व दागिन्यांमध्ये सर्वात खास आणि सदाबहार ठरतो तो म्हणजे कानातील 'झुमका' (Jhumka)! .झुमक्याची क्रेझ शतकानुशतके तशीच कायम आहे. याच वेडापायी बॉलिवूडमध्ये 'झुमका गिरा रे' सारखी अनेक ब्लॉकबस्टर गाणी बनली, जी आजच्या पिढीतील लोकही तितक्याच आवडीने गुणगुणतात. झुमका चौक हा बरेली शहरातील पर्यटक आणि स्थानिकांसाठी आकर्षणाचा खास केंद्रबिंदू ठरला आहे. येथे येणारे लोक आवर्जून थांबून फोटो काढतात आणि या ठिकाणाला शहराची एक वेगळी ओळख मानतात..बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध ‘झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में’ या गाण्यामुळे बरेलीला देशभरात एक वेगळी ओळख मिळाली. हीच ओळख आणखी मजबूत करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी नगरपालिकेने येथे भव्य आकाराचा झुमका बसवला.परंतु, आज प्रत्येक महिलेच्या कानात दिसणाऱ्या या झुमक्याची सुरुवात कशी झाली, याचा इतिहास फार कमी लोकांना माहीत आहे. एका काळी हा झुमका केवळ ज्युवेलरीचा एक तुकडा नव्हता, तर त्याला खूप मोठे सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व होते..चोळ साम्राज्य आणि मंदिरांतील मूर्तींचे कनेक्शनझुमक्याची सुरुवात कोणत्याही फॅशन किंवा स्टाईल स्टेटमेंटसाठी झाली नव्हती. याचा इतिहास सुमारे ३०० ईसापूर्व (2300 वर्षांपेक्षा जुना) काळातील असून त्याचे मूळ 'चोळ साम्राज्याशी' (Chola Dynasty) जोडलेले आहे.त्या काळात मंदिरांमधील देव-देवतांच्या मूर्तींना सजवण्यासाठी खास या दागिन्याची निर्मिती करण्यात आली होती. मूर्तींना झुमके घालून देवाप्रती आदर आणि श्रद्धा व्यक्त केली जायची. परंतु, या दागिन्याचा 'बेल शेप' (घंटाकृती घुमट) आकार लोकांना इतका आवडला की, हळूहळू तो मानवी फॅशनचा भाग बनला..क्लासिकल डान्सर्सच्या चेहऱ्याचे हावभाव खुलवणारा दागिनासुरुवातीच्या काळात झुमके सामान्य महिला घालत नव्हत्या, तर ते केवळ शास्त्रीय नृत्यांगना (Classical Dancers) वापरत असत. भरतनाट्यम किंवा कथक सारखे नृत्य करताना नृत्यांगनांच्या चेहऱ्याचे हावभाव (Facial Expressions) प्रेक्षकांपर्यंत ठळकपणे पोहोचावेत, यासाठी झुमके कान हलवताना मोठी भूमिका बजावायचे.डान्सर्सच्या पारंपरिक पोशाखासोबत या झुमक्यांचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसायचे. येथूनच झुमका खऱ्या अर्थाने लोकप्रिय झाला आणि नंतर सामान्य महिलांनीही तो साडी आणि सलवार-सूटवर परिधान करण्यास सुरुवात केली..मुघल काळातील 'शाही थाट' आणि हलके वजनराजघराण्यातील आणि उच्चभ्रू महिलांमध्ये झुमका लोकप्रिय होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्याचे तंत्रज्ञान! हे झुमके आकाराने खूप मोठे आणि भव्य दिसायचे, परंतु आतल्या बाजूने ते पूर्णपणे पोकळ (Hollow) असायचे. यामुळे दिसायला राजेशाही असले तरी वजनाने अत्यंत हलके असायचे आणि कान दुखत नसत.मुघल कालखंडात (Mughal Era) या झुमक्यांमध्ये अनेक नवनवीन बदल झाले. याच काळात 'कर्णफूल' आणि 'साखळी'चा ट्रेंड सुरू झाला, ज्यामध्ये झुमक्याला एका बारीक नक्षीदार सोन्याच्या किंवा मोत्यांच्या साखळीने जोडून ती साखळी केसांमध्ये अडकवली जायची. सोन्या-चांदीच्या नक्काशीसोबतच न कापलेले हिरे (Uncut Diamonds) आणि मोत्यांच्या लडींनी झुमक्याला एक 'शाही' ओळख मिळवून दिली..१९६६ च्या गाण्याने बनवले 'नॅशनल फेव्हरेट'वर्ष १९६६ मध्ये रिलीज झालेल्या 'मेरा साया' (Mera Saaya) या चित्रपटातील 'झुमका गिरा रे बरेली के बाजार मे' या गाण्याने संपूर्ण भारतात झुमक्याची एक वेगळीच लाट आणली. या गाण्यामुळे भारतात झुमक्याची मागणी अभूतपूर्व वाढली. अगदी अलीकडे, म्हणजेच वर्ष २०२३ मध्ये जेव्हा 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या चित्रपटात 'व्हॉट झुमका?' हे याचे नवीन व्हर्जन आले, तेव्हाही आधुनिक पिढीने त्याला डोक्यावर घेतले..प्रत्येक लुकमध्ये लावतो चार चांदझुमक्यामध्ये कोणत्याही साध्या लुकला एका मिनिटात 'ग्लेमरस' बनवण्याची ताकद असते. एखादी साधी पांढरी चिकनकारी कुर्ती असो वा बनारसी सिल्क साडी, त्यावर कानात फक्त हेवी झुमके घातले तरी संपूर्ण लूक पूर्ण होतो. आधुनिक फॅशनमध्ये जीन्स आणि इंडो-वेस्टर्न कपड्यांवरही 'सिल्व्हर ऑक्सिडाइज्ड' झुमके घालण्याचा ट्रेंड जोरात सुरू आहे.आज देखील बदलत्या फॅशन जगतात लाइटवेट गोल्ड प्लेटेड आणि विंटेज मुघल डिझाईनच्या झुमक्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन बाजारपेठेत तरुणींकडून सर्वाधिक पसंती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.