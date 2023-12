श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद! काशीनंतर आता मथुरेतील शाही इदगाहचे सर्व्हेक्षण करण्यास मंजुरी

नवी दिल्ली- अलाहाबाद हायकोर्टाने गुरुवारी श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिराजवळील शाही इदगाह परिसराचे सर्व्हेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. याआधी कोर्टाने काशीमधील मंदिराचे सर्व्हेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानंतर आता उत्तर प्रदेशातील मथुरामधील मंदिराच्या सर्व्हेक्षणालाही मंजुरी मिळाली आहे. (The Allahabad High Court on Thursday allowed surveying the Shahi Idgah complex adjacent to the Shri Krishna Janmabhoomi Temple in Uttar Pradesh Mathura)