Bhagoria Holi : ५०० वर्षे जुनी टिंडर होळी! पोरगी पसंत पडली तर थेट पळवून नेण्याची परंपरा; या गावात भरतो 'प्रेमाचा मेळा'

होळीच्या सणाला रंगांसोबतच प्रेमाचा रंग चढला तर? मध्य प्रदेशातील आदिवासी पट्ट्यात होळीच्या निमित्ताने एक असा मेळा भरतो, जिथे केवळ रंग उधळले जात नाहीत, तर आयुष्यभराचा जोडीदारही निवडला जातो. या अनोख्या परंपरेला 'भगोरिया' उत्सव असे म्हणतात.मध्य प्रदेशातील झाबुआ, धार, अलीराजपूर आणि खरगोन यांसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये होळीच्या सात दिवस आधी 'भगोरिया' हा लोकउत्सव साजरा केला जातो. हा केवळ एक बाजार नाही, तर आदिवासी संस्कृतीचा सर्वात मोठा उत्सव आहे. येथे तरुण-तरुणी पारंपरिक कपडे आणि दागिने घालून सजून-धजून येतात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात आपला जोडीदार शोधतात..पान भरवून किंवा गुलालाने होतो 'इकरार'या मेळ्यात जोडीदार निवडण्याच्या दोन अतिशय रंजक पद्धती आहेत:पानाचा विडा: जर एखाद्या मुलाला एखादी मुलगी पसंत पडली, तर तो तिला खाण्यासाठी 'पान' देतो. जर मुलीने ते पान स्वीकारून खाल्ले, तर याचा अर्थ तिने लग्नासाठी होकार दिला आहे, असा होतो.गुलालाची पसंती: दुसरी पद्धत म्हणजे गुलालाची. मुलगा आपल्या आवडीच्या मुलीला गुलाबी गुलाल लावतो. जर मुलीलाही तो मुलगा पसंत असेल, तर ती देखील त्याला प्रतिसादात गुलाल लावते. यानंतर दोघेही मेळ्यातून पळून जातात आणि नंतर त्यांचे लग्न लावून दिले जाते..Premium|Gen Z relationships: प्रेमाच्या नव्या व्याख्या जुन्या पिढीला धक्का देणारे सत्य.राजा भोज यांच्या काळातील परंपराअसे मानले जाते की, भगोरिया उत्सवाची सुरुवात राजा भोज यांच्या काळात 'भगोर' नावाच्या गावात झाली होती. कासूमार आणि बालून या दोन भिल्ल राजांनी याची सुरुवात केली होती. आजही ही परंपरा तितक्याच उत्साहात जपली जाते. केवळ तरुणच नाही, तर अबालवृद्ध या मेळ्यात सहभागी होऊन पारंपरिक नृत्याचा आनंद लुटतात..आदिवासी संस्कृतीचे दर्शनभगोरिया मेळ्यात केवळ प्रेमसंबंधच जुळत नाहीत, तर हा काळ खरेदी-विक्रीसाठीही महत्त्वाचा असतो. होळीसाठी लागणारे साहित्य, कपडे आणि दागिने यांची मोठी उलाढाल येथे होते. या मेळ्याचे आकर्षण इतके मोठे आहे की, आता देश-विदेशातील पर्यटक ही 'प्रेमाची होळी' पाहण्यासाठी मध्य प्रदेशात गर्दी करतात.काळाच्या ओघात अनेक गोष्टी बदलल्या असल्या, तरी भगोरियामधील तोच उत्साह आणि जोडीदार निवडण्याची तीच निरागस पद्धत आजही कायम आहे..