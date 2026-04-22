MP Religious Tourism: इंदूरजवळ जानापाव येथे ‘श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक’ उभारणी; गॅलऱ्या, कांस्य पुतळे, कथा मंचासह धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशा

मध्य प्रदेश : MPमध्ये उभारणार भव्य 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक'! 17 कोटींच्या मेगा प्रकल्पाची घोषणा, धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशामध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी इंदूरजवळील जानापाव कुटी येथे 'भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव' सोहळ्यात एक मोठी घोषणा केली आहे. भगवान परशुराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या जीवनकार्याचा गौरव करण्यासाठी येथे १७ कोटी ४१ लाख रुपये खर्चून भव्य 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक' उभारले जाणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा सादर केला असून, हे स्थान जागतिक स्तरावरील आध्यात्मिक केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल, असे सांगितले..कसा असेल प्रस्तावित 'लोक'?या सांस्कृतिक केंद्रात भगवान परशुराम आणि श्रीकृष्णाच्या जीवनावर आधारित अनेक विशेष दालने असतील:५ विशेष दालने (Galleries): यामध्ये शस्त्र दीर्घा, उत्पत्ती दीर्घा, स्वरूप दीर्घा, संतुलन दीर्घा आणि ध्यान दीर्घा अशा ५ विभागांमधून देवांचे दर्शन घडेल.कांस्य पुतळे: प्रांगणात भगवान परशुराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांचे भव्य कांस्य पुतळे बसवले जातील.भव्य प्रवेशद्वार: दगड आणि धातूचा वापर करून ३० फूट उंच प्रवेशद्वार बनवण्यात येईल.कथा मंच आणि व्ह्यू पॉईंट: धार्मिक कार्यक्रमांसाठी भव्य कथा मंच आणि निसर्गरम्य परिसर पाहण्यासाठी ४ गॅझेबो (Gazebos) आणि व्ह्यू पॉईंट्स तयार केले जातील..परशुराम आणि कृष्णाचे अनोखे नातेमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एक महत्त्वाचा संदर्भ दिला. जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण सांदीपनी ऋषींच्या पुत्राला परत आणण्यासाठी निघाले होते, तेव्हा त्यांनी भगवान परशुराम यांनी दिलेले सुदर्शन चक्र चालवले होते.भगवान परशुराम यांनी केवळ शस्त्रच नाही, तर शास्त्राचेही ज्ञान दिले. त्यांनी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आणि कर्ण यांसारख्या महान योद्धांना घडवले..नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि विकासजानापाव हे साडेसात नद्यांचे (चंबळ, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामणी, नखेरी आणि सुमरा) उगमस्थान आहे. या नद्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.केन-बेतवा आणि पार्वती-कालीसिंध-चंबळ या प्रकल्पांमुळे मालवा आणि बुंदेलखंडमधील शेतकऱ्यांचे नशीब बदलेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला..काँग्रेसवर सडकून टीकामहिला आरक्षण विधेयकावरून मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर 'निर्लज्जपणा'चा आरोप केला. ते म्हणाले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली तरी महिलांना हक्क देण्यापासून विरोधकांनी रोखले, पण भाजप सरकार महिलांना त्यांचा हक्क मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.जानापाव' हे केवळ एक धार्मिक स्थळ न राहता, येणाऱ्या काळात ते 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक'च्या माध्यमातून पर्यटनाचे आणि पुण्याचे एक मोठे केंद्र ठरणार आहे.