कर्नाटकातील परीक्षा केंद्रात पुन्हा हिजाब बंदी? काँग्रेस सरकारच्या 'या' निर्णयामुळे चर्चेला उधाण

नवी दिल्ली- कर्नाटक एक्झॅमिनिशन ऑथेरिटीने (KEA) भरती परीक्षा केंद्रांमध्ये डोके झाकणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पद्धतींवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिक्षांमध्ये होणारे गैरव्यवहार आणि ब्लुटूथ उपकरणे वापरुने केली जाणारी फसवणूक यावर बंदी आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडिया टूडेने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

डोके झाकणाऱ्या सर्व पद्धतींवर बंदी घातली गेली असली तरी परीक्षा केंद्रामध्ये मंगळसूत्र आणि बोटातील अंगठीला घालून जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कर्नाटक एक्झॅमिनिशन ऑथेरिटीने बंदी घातलेल्या वस्तूंमध्ये स्पष्टपणे हिजाबचा उल्लेख केलेला नाही. तरी या निर्णयामुळे हिजाबवर देखील बंदी असेल हे स्पष्ट आहे.

राज्यात १८ आणि १९ नोव्हेंबरला बोर्डाच्या परीक्षा होणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने म्हटलं की, कपडा किंवा टोपीने डोके, तोंड आणि कान झाकणे यावर परीक्षा केंद्रामध्ये बंदी असेल. परीक्षा केंद्रामध्ये होणारे गैरव्यवहार आणि ब्लुटूथ उपकरणांचा वापर फसवणुकासाठी होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कर्नाटकच्या पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या परीक्षेदरम्यान काही मुलींना परीक्षा केंद्रात जाण्याआधी मंगळसूत्र काढण्यास सांगितल्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर या मुद्दयावरुन भाजपने काँग्रेस सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर काँग्रेस सरकारकडून बंदी असलेल्या वस्तूंमधून मंगळसूत्र, झुमके, रिंग अशा वस्तूंना वगळण्यात आल्याचं कळतंय.