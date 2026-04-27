UP Tourism : भाज्यांसाठी बाजारात जाण्याची गरजच नाही! 'हे' गाव बनलंय 'किचन गार्डन' हब; प्रत्येक घरात ऑर्गनिक शेती

शहरीकरणाच्या गडबडीत आज अनेक गावांनी आपली मूळ ओळख गमावली आहे. लोक बाजारातील भाज्यांवर अवलंबून असताना, उत्तर प्रदेशातील एका गावाने मात्र संपूर्ण जगासमोर 'ऑर्गेनिक आत्मनिर्भरतेचा' एक आदर्श वस्तुपाठ ठेवला आहे.आज जेव्हा शुद्ध आणि विषमुक्त अन्नाची गरज सर्वांना भासत आहे, तेव्हा मेरठजवळील सिकंदरपूर गावाची ही यशोगाथा सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या गावाची ही अनोखी वैशिष्ट्ये तुम्हालाही थक्क करतील:.प्रत्येक घराचा अंगण म्हणजे एक शेतीमेरठपासून साधारण ४०-५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिकंदरपूर गावातील जवळपास प्रत्येक घराच्या अंगणात एक छोटासा, हिरवागार बगीचा आहे. येथील लोक दुकानातून भाज्या विकत आणण्याऐवजी स्वतःच्या हाताने पिकवलेल्या ताज्या भाज्या खाण्याला प्राधान्य देतात..रसायनमुक्त आणि शुद्ध आहारकोहळा, दुधी भोपळा, भेंडी, टोमॅटो आणि काकडी यांसारख्या मौसमी भाज्या येथे घरटी पिकवल्या जातात. घराघरांत पपई, पेरू, आंबा, केळी आणि द्राक्षे यांची लागवड करण्यात आली आहे.रासायनिक खते आणि कीटनाशकांचा वापर टाळल्यामुळे येथील लोकांचे आरोग्य, विशेषतः मुलांचे आणि वृद्धांचे पोषण अधिक चांगले होत आहे..पाण्याचे नियोजन -या गावाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्यांची सांडपाणी व्यवस्था. येथे सांडपाणी नाल्यांमध्ये वाहू देऊन घाण पसरवण्याऐवजी, ते थेट परसबागेतील झाडांना दिले जाते. यामुळे पाण्याचा पुनर्वापर होतो आणि गावही स्वच्छ राहते..आता गावाला मिळणार 'रिसॉर्ट'चे स्वरूपसिकंदरपूरची ही नैसर्गिक जीवनशैली पाहून आता येथे पर्यटनाला चालना दिली जात आहे.महिला सक्षमीकरण: येथे एक विशेष रिसॉर्ट विकसित केले जात आहे, ज्याचे संचालन महिला स्वयं सहाय्यता गट (Self Help Groups) करतील.अनुभव: शहरात राहणाऱ्या लोकांना या गावात येऊन शुद्ध हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि ऑर्गेनिक अन्नाचा अस्सल ग्रामीण अनुभव घेता येईल.सिकंदरपूर गावाने हे सिद्ध केले आहे की, इच्छाशक्ती असेल तर आपण निसर्गाच्या सोबतीने राहून स्वतःला आत्मनिर्भर बनवू शकतो.