लष्करामध्ये लवकरच थिएटर कमांड - रावत

नवी दिल्ली - भविष्यातील सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय लष्करामध्ये लवकरच दोन ते पाच थिएटर कमांड असतील, असे सरसेनाध्यक्ष जनरल बिपीन रावत यांनी आज सांगितले. यातील पहिली कमांड २०२२ पर्यंत कार्यरत होईल, असेही रावत म्हणाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लष्करातील सुधारणांबाबत रावत यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘नौदलाचे पूर्व आणि पश्‍चिम विभाग एकत्र करून प्रस्तावित किनारपट्टी विभाग सुरू केला जाईल. जम्मू-काश्‍मीरचा प्रश्‍न हाताळण्यासाठी स्वतंत्र कमांड असेल.’’ लष्करासाठी नवी

११४ लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठीही प्रक्रिया सुरू असल्याचे रावत म्हणाले.

