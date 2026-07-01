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Terracotta Art : ही माती साधी नाही... गोरखपूरच्या टेराकोटामध्ये दडली आहे शतकांची कला, २०० हून अधिक महिलांना दिला रोजगार; होते करोडोंची उलाढाल

उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज फोरलेनवरून वळताच खुटहन खास आणि लगडी गुलरिहा या गावांच्या रस्त्यांवर सुकत ठेवलेल्या सुंदर मातीच्या कलाकृती कोणत्याही वाटसरूचे लक्ष वेधून घेतात.
gorakhpur Terracotta Art

gorakhpur Terracotta Art

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज फोरलेनवरून वळताच खुटहन खास आणि लगडी गुलरिहा या गावांच्या रस्त्यांवर सुकत ठेवलेल्या सुंदर मातीच्या कलाकृती कोणत्याही वाटसरूचे लक्ष वेधून घेतात.

कुठे मातीचे देखणे हत्ती-घोडे आकार घेत असतात, तर कुठे आकर्षक फुलदाण्या, दिवे आणि सुशोभीकरणाच्या वस्तू उन्हात वाळवल्या जात असतात. हे केवळ एका हस्तकलेचे प्रदर्शन नसून, गोरखपूर जिल्ह्याची ओळख असलेल्या प्रसिद्ध 'टेराकोटा' (Terracotta) विश्वाची ती यशोगाथा आहे, ज्याने या मातीशी जोडलेल्या शेकडो गरीब कुटुंबांच्या आयुष्याला एक नवी आणि समृद्ध दिशा दिली आहे.

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