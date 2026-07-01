Terracotta Art : ही माती साधी नाही... गोरखपूरच्या टेराकोटामध्ये दडली आहे शतकांची कला, २०० हून अधिक महिलांना दिला रोजगार; होते करोडोंची उलाढाल

उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज फोरलेनवरून वळताच खुटहन खास आणि लगडी गुलरिहा या गावांच्या रस्त्यांवर सुकत ठेवलेल्या सुंदर मातीच्या कलाकृती कोणत्याही वाटसरूचे लक्ष वेधून घेतात. कुठे मातीचे देखणे हत्ती-घोडे आकार घेत असतात, तर कुठे आकर्षक फुलदाण्या, दिवे आणि सुशोभीकरणाच्या वस्तू उन्हात वाळवल्या जात असतात. हे केवळ एका हस्तकलेचे प्रदर्शन नसून, गोरखपूर जिल्ह्याची ओळख असलेल्या प्रसिद्ध 'टेराकोटा' (Terracotta) विश्वाची ती यशोगाथा आहे, ज्याने या मातीशी जोडलेल्या शेकडो गरीब कुटुंबांच्या आयुष्याला एक नवी आणि समृद्ध दिशा दिली आहे..काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ पूजा-पाठ, सण-उत्सव आणि विवाहाच्या साहित्यापुरती मर्यादित असलेली ही कला आज उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रोत्साहन धोरणामुळे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ब्रँड बनली आहे.एकाच युनिटमधून ३५ हून अधिक कुटुंबांना रोजगार; वार्षिक उलाढाल कोटीच्या घरातलगडी गुलरिहा येथील ज्येष्ठ शिल्पकार राजेंद्र प्रजापति आणि त्यांचे सुपुत्र राजन, रवींद्र व नागेंद्र यांनी या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक रूप दिले आहे.व्यावसायिक विस्तार : पूर्वी केवळ घरातील लोकच एकत्र येऊन काम करत असत, परंतु आता त्यांच्या एकाच युनिटमध्ये ७० पेक्षा जास्त स्थानिक कारागीर काम करत आहेत.आर्थिक स्थैर्य : देशातील विविध राज्यांमधून टेराकोटा उत्पादनांना मोठी मागणी येत असून, या गावातील वार्षिक उलाढाल आता १ कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. या आर्थिक समृद्धीमुळे येथील कारागिरांची मुले आता आयसीएसई (ICSE) बोर्डाच्या चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत..महिलांच्या उपजीविकेचा आणि स्वावलंबनाचा मुख्य आधारटेराकोटा शिल्पकलेने ग्रामीण भागातील महिलांना खूप मोठे आर्थिक आणि सामाजिक बळ दिले आहे.संकट काळातील सोबती : भरवलिया गावच्या गीता यांनी पतीच्या निधनानंतर याच कलेच्या बळावर कुटुंबाचा गाडा सांभाळला. तर हाफिज नगरच्या रमावती आणि संध्या देवी सांगतात की, कोरोनाच्या कठीण काळात जेव्हा सर्व रोजगार बंद झाले होते, तेव्हा याच मातीने त्यांच्या घराची चूल पेटती ठेवली. या कलेमुळे आज परिसरातील २०० हून अधिक महिला पूर्णपणे आत्मनिर्भर (Self-reliant) झाल्या आहेत..आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्तरावर झेपलंगडी गुलरिहापासून काही अंतरावर असलेल्या औरंगाबाद गावातील वरिष्ठ शिल्पकार गुलाब प्रजापति यांच्या नेतृत्वाखाली ४० हून अधिक कुटुंबे अहोरात्र काम करत आहेत. गुलाब प्रजापति यांनी सांगितले की, १९८० च्या दशकात त्यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि हॉलंड सारख्या देशांमध्ये झाले होते, मात्र २०१७ नंतर या कलेला खरी जागतिक ओळख आणि मोठी बाजारपेठ मिळाली..आता या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे -अत्याधुनिक साधने : 'टेराकोटा भवन' मध्ये आता वीजेवर चालणारे आधुनिक चाक, माती मिसळण्याची यंत्रे (Blenders) आणि प्रगत भट्ट्या उपलब्ध झाल्या आहेत, ज्यामुळे उत्पादनाचा वेग आणि कारागिरांचे उत्पन्न दोन्ही वाढले आहे.प्रशिक्षणाची धुरा : या कलेचा विस्तार इतका वाढला आहे की, येथील कुटुंबातील ५ तरुण आता उत्तराखंडची राजधानी डेहराडून येथील वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना 'माती कला' (Terracotta Art) शिकवण्यासाठी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त झाले आहेत.शाळा-कॉलेजात शिकणारी नवीन पिढीही अभ्यासासोबतच या कलेत आपले योगदान देत असून, गोरखपूरची ही पारंपरिक मातीकला भविष्यातील समृद्धीचा एक मजबूत पाया ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.