Traditional Indian Sweets: भाजीपासून तयार होते ही शाही मिठाई! वाराणसीची प्रसिद्ध पडवळाची मिठाई एकदा नक्की चाखा

उत्तर प्रदेशची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या वाराणसीची मिठाईची परंपरा देशभर प्रसिद्ध आहे. या परंपरेतील एक आगळीवेगळी आणि शाही मिठाई म्हणजे पडवळाची मिठाई. पडवळ या भाजीपासून तयार होणारी ही मिठाई आकर्षक हिरव्या रंगामुळे आणि अप्रतिम चवीमुळे खवय्यांच्या विशेष पसंतीस उतरते. वाराणसीसह बिहारमध्ये सण-उत्सव, लग्नसमारंभ आणि इतर शुभकार्यांमध्ये या मिठाईला मोठी मागणी असते..पडवळाची मिठाई तयार करताना प्रथम पडवळाची नैसर्गिक चव सौम्य केली जाते. त्यानंतर ती साखरेच्या पाकात मुरवून तिच्यामध्ये मावा आणि सुकामेव्याचे सारण भरले जाते. त्यामुळे या मिठाईला वेगळी चव, आकर्षक रूप आणि मऊसर पोत मिळतो..आवश्यक साहित्यताजी व मोठी पडवळमावा (खवा)साखरपिठीसाखरवेलची पूडबारीक चिरलेले बदाम आणि पिस्तेचांदीचा वर्ख (ऐच्छिक)चिमूटभर खाण्याचा सोडा.कृतीटप्पा १ : पडवळची तयारीपडवळ स्वच्छ धुवून त्यावरील साल हलक्या हाताने सोलून घ्या.प्रत्येक पडवळीला उभी चीर देऊन आतील बिया आणि गर काढून टाका.एका भांड्यात पाणी उकळून त्यात चिमूटभर खाण्याचा सोडा घाला. त्यात पडवळ टाकून ती मऊ होईपर्यंत उकळा. त्यामुळे पडवळीचा हिरवा रंग टिकून राहतो.टप्पा २ : साखरेच्या पाकात मुरवणेदुसऱ्या भांड्यात साखर आणि पाणी घालून एकतारी पाक तयार करा.उकडलेली पडवळ या पाकात टाकून काही मिनिटे मंद आचेवर शिजवा. त्यामुळे पडवळीत गोडवा मुरतो..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.त्यानंतर पडवळ बाहेर काढून चाळणीत ठेवून अतिरिक्त पाक निथळू द्या.टप्पा ३ : सारण तयार करणेएका कढईत मावा मंद आचेवर हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.मावा थंड झाल्यावर त्यात पिठीसाखर, वेलची पूड, बारीक चिरलेले बदाम आणि पिस्ते घालून नीट एकजीव करा.टप्पा ४ : मिठाई तयार करणेथंड झालेल्या प्रत्येक पडवळीत तयार माव्याचे सारण भरून हलक्या हाताने दाबा.इच्छेनुसार वर चांदीचा वर्ख लावा किंवा बदाम-पिस्त्याच्या कापांनी सजवा.थंड झाल्यानंतर स्वादिष्ट पडवळाची मिठाई खाण्यासाठी तयार आहे. ही मिठाई सण-उत्सव, पाहुणचार किंवा खास प्रसंगी नक्की करून पाहावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.