देश

Uttarakhand Travel: हे गाव बनले 'छोटा स्वित्झर्लंड'! गोठले धबधबे आणि तलाव; डोंगरावर बर्फाची चादर तर मैदानात ऊन, भेट देण्यापूर्वी नक्की वाचा

Best winter tourist place with snow in India: उत्तराखंडमध्ये थंडीचा कहर: मुनस्यारी बनले 'छोटा स्वित्झर्लंड', पर्यटकांची गर्दी
Snow-covered hills and frozen waterfalls give this village a breathtaking ‘Mini Switzerland’ look during peak winter.

Snow-covered hills and frozen waterfalls give this village a breathtaking ‘Mini Switzerland’ look during peak winter.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तराखंडमधील थंडीचा कडाका पुन्हा एकदा वाढला असून मुनस्यारी परिसराला 'छोटा स्वित्झर्लंड'चे रूप आले आहे. डोंगराळ भागात झालेल्या जोरदार बर्फवृष्टीमुळे येथील तलाव आणि धबधबे पूर्णपणे गोठले आहेत. निसर्गाचा हा अद्भुत चमत्कार पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत असली तरी, वाढत्या थंडीने स्थानिकांची चिंता वाढवली आहे.

Loading content, please wait...
Himachal Pradesh
Uttarakhand
village
Switzerland
Winter
foreign destination
travel essential

Related Stories

No stories found.