Uttarakhand Travel: हे गाव बनले 'छोटा स्वित्झर्लंड'! गोठले धबधबे आणि तलाव; डोंगरावर बर्फाची चादर तर मैदानात ऊन, भेट देण्यापूर्वी नक्की वाचा

उत्तराखंडमधील थंडीचा कडाका पुन्हा एकदा वाढला असून मुनस्यारी परिसराला 'छोटा स्वित्झर्लंड'चे रूप आले आहे. डोंगराळ भागात झालेल्या जोरदार बर्फवृष्टीमुळे येथील तलाव आणि धबधबे पूर्णपणे गोठले आहेत. निसर्गाचा हा अद्भुत चमत्कार पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत असली तरी, वाढत्या थंडीने स्थानिकांची चिंता वाढवली आहे..उत्तराखंडमध्ये सध्या हवामानाची दोन वेगळी रूपे पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे डोंगराळ भागात बर्फवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे, तर दुसरीकडे मैदानी भागात मात्र कडक ऊन पडत आहे. हवामान खात्याने आज म्हणजेच २४ फेब्रुवारी रोजी उत्तरकाशी, चमोली आणि पिथोरागढ या जिल्ह्यांतील उंच भागात पावसासह जोरदार बर्फवृष्टीचा इशारा दिला आहे..पिथोरागढ, केदारनाथ धाम आणि रुद्रप्रयागमध्ये सोमवारपासूनच बर्फवृष्टी सुरू आहे. सुमारे ३२०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या भागात बर्फाचा जाड थर साचला असून पर्यटकांना आणि स्थानिक नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. डोंगरावरून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे डेहराडून आणि हरिद्वारसारख्या मैदानी जिल्ह्यांमध्येही हुडहुडी वाढली आहे..येत्या दोन दिवसांत डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये हवामान असेच राहील, असा अंदाज डेहराडूनच्या हवामान केंद्राने वर्तवला आहे. पाऊस आणि बर्फवृष्टीमुळे उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा थंडीने दणक्यात पुनरागमन केले आहे. जर तुम्ही या भागात प्रवासाचा विचार करत असाल, तर उबदार कपडे सोबत ठेवणे आणि हवामानाचा अंदाज घेऊनच बाहेर पडणे हिताचे ठरेल..