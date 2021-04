अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवाला धोका, CRPF चा खळबळजनक दावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवाला धोका असल्याचा खळबळजनक दावा केंद्रीय राखीव पोलीस बलानं (CRPF) केला आहे. मुंबईतील सीआरपीएफच्या मुख्यालयात एक ई-मेल आला असून यामध्ये शहा आणि योगी यांना येत्या काळात जीवे मारण्यात येईल असं म्हटलं आहे.

We have forwarded the email to the concerned agencies of Maharashtra and the Centre. They are working on it and we will work as per their instructions: Kuldiep Singh, CRPF DGP on threat mail pic.twitter.com/i3faDTKBcR

— ANI (@ANI) April 6, 2021