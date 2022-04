By

कर्नाटकातील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि प्रसिद्ध पुरोगामी साहित्यिक के. वीरभद्रप्पा यांच्यासह ६४ जणांना ठार मारण्याची धमकी (Threat) देणारे मेसेज आले आहेत. जे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ‘मृत्यू तुमच्या डोक्यावर घिरट्या घालत आहे, अंत्यसंस्काराची तयारी करा’, असे मेसेजमध्ये लिहिले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत पोलिस विभागाने तपास सुरू केला आहे. (Threats to kill two former chief ministers)

मारण्याची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीने स्वत:ची ओळख सहिष्णू हिंदू म्हणून केली आहे. ‘तुम्ही विनाशाच्या मार्गावर आहात. मृत्यू तुमच्या अगदी जवळ आहे. आता तयार राहा मृत्यू (Threat) तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे आश्चर्यचकित करू शकतो. तुमच्या कुटुंबीयांना कळवा आणि तुमच्या अंत्यसंस्काराची व्यवस्था करा’ असे मेसेजमध्ये त्या व्यक्तीने लिहिले.

माजी मुख्यमंत्री एच.डी. अशा धमक्यांना हलक्यात घेऊ नका, असा इशारा कुमारस्वामी यांनी सरकारला दिला आहे. त्यांनी सत्ताधारी भाजपचे पुरोगामी विचारवंत आणि लेखक के. के. वीरभद्रप्पा आणि इतर लेखक राज्यातील जातीय ध्रुवीकरणाबाबत सरकारच्या मौनाचा निषेध करीत आहेत. प्रसिद्ध कार्यकर्ते आणि लेखक प्रा. एमएम विकासामुळे राज्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले.

हिजाबचा (Hijab) वाद आणि न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम संघटनांच्या निदर्शनानंतर हिंदू संघटनांनी मंदिरांमध्ये मुस्लिम व्यापारी, हलाल मांस, मुस्लिम मूर्तिकार, सामान्य व्यापारी आणि वाहनचालक आणि वाहतूक कंपन्यांनी बनवलेल्या मूर्तींवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी काँग्रेस आणि जेडी (एस) यांनी या घडामोडींसाठी सत्ताधारी भाजपला दोष दिला आहे आणि आरोप केला आहे की ते समाजात अशांतता निर्माण करण्यासाठी कट्टर हिंदू संघटनांना मदत करीत आहेत आणि त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत.