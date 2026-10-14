Dhirubhai Ambani: भारताला केवळ बचत नव्हे, तर गुंतवणुकीतून मालकी हक्क मिळवायला शिकवणारे गुजराती उद्योजक

गुजरातला व्यापार, काटकसर आणि विचारपूर्वक जोखीम घेण्याची परंपरा आहे. मात्र, या वृत्तीमधून किती मोठे यश मिळू शकते, हे गुजरातसह संपूर्ण देशाला दाखवून दिले ते चोरवाडच्या एका व्यक्तीने. ते म्हणजे धीरूभाई अंबानी. त्यांना ‘औद्योगिक गुजरात ना नाथ’ म्हणूनही ओळखले जाते.त्या काळात भारतीय शेअर बाजारावर श्रीमंत व्यापारी आणि प्रस्थापित व्यावसायिक घराण्यांचे वर्चस्व होते. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबे सोने, जमीन किंवा बँकेतील ठेवींच्या माध्यमातून बचत करत असत. एखाद्या मोठ्या कंपनीत मालकी हक्क मिळवणे, ही त्यांच्यासाठी कल्पनेपलीकडची गोष्ट होती.धीरूभाई अंबानी यांनी हे चित्र बदलले. त्यांना वारशाने कोणतेही मोठे उद्योगसाम्राज्य मिळाले नव्हते किंवा ते एखाद्या प्रस्थापित व्यावसायिक घराण्यातून आले नव्हते. मात्र, त्यांच्याकडे एक दुर्मीळ क्षमता होती. इतरांना अशक्य वाटतील अशी मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि त्या स्वप्नांमध्ये सर्वसामान्य लोकांनाही सहभागी करून घेण्याची त्यांची क्षमता होती.भारतात स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न कंपन्यांची चर्चा सुरू होण्याच्या खूप आधी धीरूभाई यांनी पहिल्या पिढीतील उद्योजकाचा प्रवास अनुभवला होता. अनेक अर्थांनी रिलायन्स हे भारतातील मूळ स्टार्टअप होते..चोरवाड ते एडनधीरूभाई अंबानी यांचा प्रवास १९३२ मध्ये सुरू झाला. सौराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील चोरवाड येथे एका साधारण कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. किशोरवयातच कामाच्या शोधात ते येमेनमधील एडन येथे गेले. तिथे त्यांनी सुरुवातीला ए. बेस्से अँड कंपनीमध्ये कारकून म्हणून काम केले. त्यानंतर कंपनीच्या पेट्रोलियम व्यवसायाशी संबंधित तेल भरण्याचे केंद्र सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.एडन हेच त्यांच्यासाठी खरे शिक्षणाचे ठिकाण ठरले. विविध देशांमध्ये व्यापार करणारे व्यापारी, तेलवाहू जहाजे आणि व्यावसायिक यांचे व्यवहार पाहताना त्यांना शाळेत शिकता येणार नाही, अशी गोष्ट समजली. व्यवसाय म्हणजे आपल्याकडे काय आहे, एवढेच महत्त्वाचे नसते; तर आपल्या नजरेला कोणत्या संधी दिसतात, हे अधिक महत्त्वाचे असते.मुंबईत परतल्यानंतर त्यांनी छोट्या व्यापार व्यवसायाला सुरुवात केली. सुरुवातीला मसाल्यांचा व्यापार केला. त्यानंतर त्यांनी सूत व्यापाराकडे वळत उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश केला. १९६६ मध्ये गुजरातमधील नरोडा येथे त्यांनी कापड गिरणी सुरू केली. याच माध्यमातून भारताला ‘विमल’ हा ब्रँड मिळाला. पुढे हा ब्रँड घराघरांत पोहोचला..भारतीय गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन बदलणारा प्रश्नधीरूभाई यांची सर्वांत महत्त्वाची कल्पना एका साध्या; पण क्रांतिकारी प्रश्नातून पुढे आली. भारतातील लाखो कुटुंबे आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी मेहनतीने बचत करतात. मग मोठ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे ग्राहक म्हणूनच त्यांनी का राहावे? त्या कंपन्यांचे मालकही त्यांना का होता येऊ नये?या प्रश्नाचे उत्तर १९७७ मध्ये मिळाले. त्या वर्षी रिलायन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीजने शेअर बाजारात प्रवेश केला. कंपनीच्या शेअर्ससाठी आलेल्या मागणीने उपलब्ध शेअर्सच्या संख्येच्या सात पट पातळी गाठली.अचानक शिक्षक, छोटा व्यापारी किंवा पगारावर काम करणारा कारकून यांनाही वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक कंपनीचे शेअर्स खरेदी करणे शक्य झाले. वार्षिक अहवाल, लाभांश आणि बोनस शेअर्सच्या माध्यमातून त्यांना कंपनीच्या प्रगतीचा मागोवा घेता येऊ लागला.धीरूभाई यांनी भारतातील शेअर बाजार सुरू केले नव्हते. रिलायन्सच्या स्थापनेपूर्वीपासूनच शेअर बाजार अस्तित्वात होते. मात्र, त्यांनी यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या प्रमाणात शेअर बाजार सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवला.भारतात सर्वसामान्यांमध्ये शेअर्समधील गुंतवणुकीची संस्कृती रुजवण्यात धीरूभाई यांचे मोठे योगदान होते. मोजक्या लोकांपुरता मर्यादित असलेला शेअर्समधील मालकी हक्क त्यांनी अनेकांच्या आकांक्षेचा भाग बनवला.रिलायन्सच्या वाढीमुळे सुरुवातीच्या अनेक गुंतवणूकदारांनी मोठी संपत्ती निर्माण केली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीच्या यशात तिच्या प्रवासाला पाठिंबा देणाऱ्या सामान्य लोकांचाही वाटा असू शकतो, हा विश्वास निर्माण झाला..गुजरातचा अभिमानटाटा, बिर्ला आणि बॉम्बे डाईंग यांसारख्या नावांचा भारतीय उद्योगविश्वात दबदबा असताना धीरूभाई यांनी पहिल्या पिढीतील उद्योजक म्हणून आव्हान उभे केले. मोठ्या व्यावसायिक घराण्याची निर्मिती साध्या परिस्थितीतूनही होऊ शकते, हे त्यांनी सिद्ध केले.गुजरातसाठी ही केवळ एका कंपनीची व्यावसायिक कामगिरी नव्हती, तर अभिमानाची बाब होती. राज्यातील शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये बचत व गुंतवणुकीला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे रिलायन्सला येथे मोठा प्रतिसाद मिळाला.धीरूभाई हे गुजरातमधीलच एक व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या यशाने गुजराती कुटुंबांच्या अनेक पिढ्यांपासून असलेल्या विश्वासाला बळ मिळाले. उद्यमशीलता, चिकाटी आणि जोखीम घेण्याचे धाडस माणसाचे नशीब बदलू शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले.उद्योजकतेच्या माध्यमातून गुजराती अस्मितेचे दर्शन घडवणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून धीरूभाई अंबानी यांना ‘औद्योगिक गुजरात ना नाथ’ अर्थात औद्योगिक गुजरातचे अध्वर्यू म्हणून स्मरणात ठेवले जाते..कधीही मागे न घेतलेले निमंत्रण१९७७ मध्ये धीरूभाई यांनी गुजरातला दिलेली सर्वांत मोठी भेट म्हणजे कारखाना किंवा ब्रँड नव्हता. भारताच्या प्रगतीकडे बाहेरून केवळ पाहत राहण्याऐवजी त्या प्रगतीचा भाग होण्याचे निमंत्रण त्यांनी सर्वसामान्यांना दिले.हे निमंत्रण स्वीकारणारे लोक देशाच्या एका मोठ्या यशोगाथेचे भागीदार बनले. त्यानंतर हे निमंत्रण आणखी दोन पिढ्यांपर्यंत पोहोचले आणि आजही कायम आहे.त्यामुळे गुजरातसमोर आजही जवळपास पन्नास वर्षांपूर्वीचा तोच प्रश्न आहे : जेव्हा या यशोगाथेचा पुढचा अध्याय सुरू होईल, तेव्हा तुम्ही त्याचा भाग असाल का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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