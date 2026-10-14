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Dhirubhai Ambani: भारताला केवळ बचत नव्हे, तर गुंतवणुकीतून मालकी हक्क मिळवायला शिकवणारे गुजराती उद्योजक

How Reliance Entered India’s Textile Industry: चोरवाड ते रिलायन्स साम्राज्य; धीरूभाई अंबानींनी कसा बदलला भारताचा गुंतवणूक दृष्टिकोन?
How Dhirubhai Ambani Popularised Equity Investment in India

How Dhirubhai Ambani Popularised Equity Investment in India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गुजरातला व्यापार, काटकसर आणि विचारपूर्वक जोखीम घेण्याची परंपरा आहे. मात्र, या वृत्तीमधून किती मोठे यश मिळू शकते, हे गुजरातसह संपूर्ण देशाला दाखवून दिले ते चोरवाडच्या एका व्यक्तीने. ते म्हणजे धीरूभाई अंबानी. त्यांना ‘औद्योगिक गुजरात ना नाथ’ म्हणूनही ओळखले जाते.

त्या काळात भारतीय शेअर बाजारावर श्रीमंत व्यापारी आणि प्रस्थापित व्यावसायिक घराण्यांचे वर्चस्व होते. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबे सोने, जमीन किंवा बँकेतील ठेवींच्या माध्यमातून बचत करत असत. एखाद्या मोठ्या कंपनीत मालकी हक्क मिळवणे, ही त्यांच्यासाठी कल्पनेपलीकडची गोष्ट होती.

धीरूभाई अंबानी यांनी हे चित्र बदलले. त्यांना वारशाने कोणतेही मोठे उद्योगसाम्राज्य मिळाले नव्हते किंवा ते एखाद्या प्रस्थापित व्यावसायिक घराण्यातून आले नव्हते. मात्र, त्यांच्याकडे एक दुर्मीळ क्षमता होती. इतरांना अशक्य वाटतील अशी मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि त्या स्वप्नांमध्ये सर्वसामान्य लोकांनाही सहभागी करून घेण्याची त्यांची क्षमता होती.

भारतात स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न कंपन्यांची चर्चा सुरू होण्याच्या खूप आधी धीरूभाई यांनी पहिल्या पिढीतील उद्योजकाचा प्रवास अनुभवला होता. अनेक अर्थांनी रिलायन्स हे भारतातील मूळ स्टार्टअप होते.

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