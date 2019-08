पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी गेलेले हेलिकॉप्टर कोसळले; तीन ठार

डेहराडून : उत्तराखंडमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी गेलेले हेलिकॉप्टर आज (बुधवार) दुपारी दुर्घटनाग्रस्त झाले. येथील उत्तर काशी भागात हे हेलिकॉप्टर कोसळल्याने झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये पायलट राजपाल, को-पायलट कप्तल लाल आणि एका स्थानिक नागरिकाचा समावेश आहे.

राज्यातील पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी गेलेले हेलिकॉप्टर परतत असताना उत्तरकाशी जिल्ह्यातील मोरी ते मोल्डी परिसरात दुर्घटनाग्रस्त झाले. विजेच्या तारांमध्ये अडकल्याने ते जमिनीवर कोसळले. उत्तर काशीचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी देवेंद्र पटवाल यांनी सदर माहिती दिली.

Uttarakhand: A helicopter, carrying relief material to flood-affected areas, crashed in Uttarkashi today. The helicopter was going from Mori to Moldi, in Uttarkashi district. Three people, Pilot Rajpal, Co-pilot Kaptal Lal&a local person Ramesh Sawar, were on-board the helicopter pic.twitter.com/TPkufaakY9

