Tiger Day: जंगलाच्या ५ किमी परिसरातील १२० नागरिक बनले 'वाघ मित्र'; ॲप अन् व्हॉट्सॲप ग्रुपने सोपा केला तपास

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनानिमित्त (२९ जुलै) उत्तर प्रदेशातील राणीपूर व्याघ्र प्रकल्पसह राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी यांच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात आता चार व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांची संख्या वाढवण्यासोबतच मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठीही वन विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत..२०५ वर पोहोचली वाघांची संख्याव्याघ्र गणना २०२२ नुसार उत्तर प्रदेशात वाघांची संख्या सातत्याने वाढली आहे.२००६ : १०९ वाघ२०१० : ११८ वाघ२०१४ : ११७ वाघ२०१८ : १७३ वाघ२०२२ : २०५ वाघही वाढ वाघांच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले महत्त्वाचे यश मानले जात आहे..काय आहे ‘वाघ मित्र’ उपक्रम?मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी २०१९ मध्ये पिलिभीतमधून ‘वाघ मित्र’ उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कौतुक केले आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते ‘वाघ मित्र’ ॲपचे अनावरण करण्यात आले.या उपक्रमाची खासियत म्हणजे वाघांच्या संरक्षणासाठी केवळ वन विभागावर अवलंबून न राहता स्थानिक नागरिकांनाही या व्यवस्थेचा भाग बनवले जाते..जंगलाच्या पाच किलोमीटर परिसरातील गावकरी बनतात ‘वाघ मित्र’जंगलापासून सुमारे पाच किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या गावांमधील स्थानिक नागरिकांची ‘वाघ मित्र’ म्हणून निवड केली जाते. वन विभागाकडून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते.पिलिभीतचे डीएफओ मनीष सिंग यांच्या माहितीनुसार, वनक्षेत्रालगतच्या गावांमधील १२० स्थानिक नागरिकांचा विशेष व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे..वाघ दिसला की वन विभागाला तात्काळ अलर्टएखादा वाघ किंवा अन्य हिंस्र वन्यप्राणी जंगलाबाहेर आल्याचे किंवा मानवी वस्तीजवळ दिसल्याचे लक्षात येताच ‘वाघ मित्र’ वन विभागाला तात्काळ माहिती देतात. त्यामुळे वन विभागाचे पथक वेळ न दवडता घटनास्थळी पोहोचू शकते.यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टाळण्यास, तसेच नागरिक आणि वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्यास मदत होते..संवर्धनात गावकऱ्यांचा थेट सहभागवाघांची वाढती संख्या ही केवळ जंगलातील संरक्षणाच्या उपाययोजनांचे फलित नाही, तर स्थानिक नागरिकांचा सहभागही त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ‘वाघ मित्र’ उपक्रमामुळे वन विभाग आणि जंगलालगतच्या गावांमध्ये विश्वास, संवाद आणि सहकार्याची नवी व्यवस्था निर्माण झाली आहे.वाघांचे संवर्धन करताना स्थानिक नागरिकांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा उत्तर प्रदेशचा हा प्रयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.