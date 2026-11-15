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Tiruchendur Soorasamharam 2026 : समुद्रकिनाऱ्यावर लाखोंचा जनसागर, ४,१०० पोलिसांचा कडेकोट पहारा! दक्षिण भारतातील 'या' प्रसिद्ध मंदिरात रंगला ऐतिहासिक सोहळा

Kanda Sashti Festival Tamil Nadu : तामिळनाडूच्या तिरुचेंदूरमधील अरुळमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिरात 'सूरसंहारम' उत्सवाची धूम; देश-विदेशातील भाविकांची अलोट गर्दी
Grand 'Soorasamharam' ceremony held at Tiruchendur temple.

Grand 'Soorasamharam' ceremony held at Tiruchendur temple.

Sakal

Vinayan
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तिरुचेंदूर (तामिळनाडू): तामिळनाडूतील प्रसिद्ध अरुळमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिरात (Arulmigu Subramaniya Swamy Temple) रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भव्य 'सूरसंहारम' (Soorasamharam) सोहळा मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात पार पडला. सहा दिवसांच्या 'कंद षष्ठी' (Kanda Sashti) उत्सवाच्या या मुख्य सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी देशभरातूनच नव्हे, तर परदेशातूनही लाखोंच्या संख्येने भाविक समुद्रकिनाऱ्यावर दाखल झाले होते.

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