Tiruchendur Soorasamharam 2026 : समुद्रकिनाऱ्यावर लाखोंचा जनसागर, ४,१०० पोलिसांचा कडेकोट पहारा! दक्षिण भारतातील 'या' प्रसिद्ध मंदिरात रंगला ऐतिहासिक सोहळा

तिरुचेंदूर (तामिळनाडू): तामिळनाडूतील प्रसिद्ध अरुळमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिरात (Arulmigu Subramaniya Swamy Temple) रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भव्य 'सूरसंहारम' (Soorasamharam) सोहळा मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात पार पडला. सहा दिवसांच्या 'कंद षष्ठी' (Kanda Sashti) उत्सवाच्या या मुख्य सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी देशभरातूनच नव्हे, तर परदेशातूनही लाखोंच्या संख्येने भाविक समुद्रकिनाऱ्यावर दाखल झाले होते..४,१०० पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आणि समुद्रात फ्लोटिंग बॅरियर्सलाखो भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेता थुथुकुडी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली होती. जिल्हा सुरक्षा व्यवस्थेतील माहितीनुसार, संपूर्ण मंदिर परिसर आणि समुद्रकिनाऱ्यावर सुमारे ४,१०० पोलीस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मजबूत बॅरिकेड्स आणि वॉचटॉवर्स उभारण्यात आले होते. तसेच, पवित्र स्नानादरम्यान भाविक खोल पाण्यात जाऊ नयेत म्हणून समुद्रकिनाऱ्यावर विशेष फ्लोटिंग बॅरियर्स (Floating Barriers) बसवण्यात आले होते..Solar Stock To Buy : ६ महिन्यांत ३३% परतावा! आता थेट ₹५०० पर्यंत झेप घेणार 'हा' सोलार शेअर; ब्रोकरेज फर्मचा मोठा सल्ला.समुद्रकिनाऱ्यावरील मुरुगनचे एकमेव पवित्र स्थानभगवान मुरुगन (कार्तिकेय) यांच्या सहा पवित्र स्थानांपैकी (आरुपडै वीडू - Arupadai Veedu) तिरुचेंदूर हे दुसरे स्थान असून, समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेले हे एकमेव मंदिर आहे. कंद षष्ठी उत्सवाच्या परंपरेनुसार, भगवान मुरुगन यांनी सूरपद्मन (Surapadman) या राक्षसावर मिळवलेल्या विजयाचे प्रतीक म्हणून 'सूरसंहारम' साजरा केला जातो..१० नोव्हेंबरपासून या सहा दिवसीय महोत्सवाची सुरुवात झाली होती. हजारो भाविकांनी सहा दिवसांचे कठोर उपवास (षष्ठी व्रत) करून मंदिर परिसरातील तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहून 'कंद षष्ठी कवचम'चे पठण केले. रविवारी पहाटे १ वाजल्यापासून मंदिरात विशेष अभिषेक आणि दीपाराधना पार पडली. त्यानंतर सायंकाळी ४ वाजता स्वामी जयंतीनाथर यांची वल्ली आणि देवयानी यांच्यासह समुद्रकिनाऱ्यावर भव्य मिरवणूक काढून सूरसंहारमचे नाट्यमय सादरीकरण करण्यात आले, अशी माहिती तामिळनाडूतील स्थानिक माध्यमांनी दिली आहे..Bollywood Sad News : "ती जाणार नाही असं वाटलं होतं..."; लाडक्या मुलीच्या कॅन्सर निधनानंतर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा अश्रूंचा बांध फुटला!.सोमवारी पार पडणार 'तिरुकल्याणम' सोहळासूरसंहारमच्या या दिव्य सोहळ्यानंतर संतोष मंडपममध्ये विशेष पूजन करण्यात आले. आता उद्या, सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) उत्सवाच्या सातव्या दिवशी रात्री ११ वाजता स्वामी कुमारविडंग पेरुमान आणि देवयानी अम्मल यांच्या 'तिरुकल्याणम' (दिव्य विवाह सोहळा) सोहळ्याने या भव्य उत्सवाची सांगता होणार आहे, असे मंदिर प्रशासनाच्या वेळापत्रकात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.