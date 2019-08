MadrasDay 'मद्रास ही भावना'; शहराला झाली 380 वर्षे पूर्ण!

चेन्नई : तमिळनाडूची राजधानी असलेल्या मद्रासचा आज वाढदिवस! चेन्नई म्हणजेच पूर्वीच्या मद्रास या शहाराला आज 380 वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्त आज (ता. 22) 'मद्रास दिवस' साजरा केला जातो. 1996 मध्ये या शहराचे नाव मद्रासवरून चेन्नई करण्यात आले होते. 'मद्रास दिवसा'निमित्त आज ट्विटरवर #MadrasDay हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग आहे.

The city of Chennai is celebrating its 380th birthday. #MadrasDay https://t.co/ioZKJMThD7 — Twitter Moments India (@MomentsIndia) August 22, 2019

बंगालच्या उपसागरावर वसलेल्या मद्रासला 380 वर्षांचा सुंदर असा इतिहास आहे. चेन्नई हे मोठे सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्र आहे. तसेच आता आयटी हब म्हणूनही चेन्नई नावारूपास येत आहे.

Happy #MadrasDay #madrasday2019 The city of my dreams.. The city dt always make me feel home.. pic.twitter.com/W8JXLzUJNE — Dobby (@themanhasname) August 22, 2019

Wish a happy 380th birthday to the city of Madras. The city that has changed millions of lives#MadrasDay pic.twitter.com/pjcxvvm3W1 — Bharanidharan (@Bharanidv) August 22, 2019

पर्यटनासाठीही चेन्नई प्रसिद्ध आहे. येथील मरिना बीच ही सर्वात मोठी चौपाटी समजली जाते. मद्रासने अनेक दिग्गज देशाला दिले आहेत.

#Madras - its just not a city its an Emotion of Millions ! Comment Your Fav Place in chennai ? #MadrasDay pic.twitter.com/vkfJiUgYAY — Auraa Cinemas®™ (@auraacinemas) August 22, 2019

Somethings are better left unchanged,

The real beauty is in preserving the originality not demolishing it.

Happy birthday madras #MadrasDay pic.twitter.com/897uQxLH4b — Rizwan (@Rizwanahmed0311) August 22, 2019

Happy #MadrasDay to all my fellow Madrasis! 21 years since I left, but still my city. pic.twitter.com/58RcgsqtuP — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 22, 2019