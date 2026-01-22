TomTom Traffic Index 2025: पुणेकरांची दैना! Traffic Jam मध्ये भारतात पटकवला दुसरा नंबर, 10 किमीसाठी लागतो इतका वेळ

Pune Ranked 2nd in India for Traffic Congestion: रस्त्यांची १२ महिने सतत चालू असलेली कामं, पावसाळ्यात पडणारे खड्डे, रस्त्याच्या बाहेर आलेली अन् फुटपाथवरची अतिक्रमणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वाढती लोकसंख्या यामुळे पुण्यात ट्राफिक मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. अलीकडे झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यानही वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरली होती, तरी देखील पुण्यातील रस्त्यांवर हळूहळू वाहणारी वाहतूक अजूनही गंभीर समस्या ठरत आहे.नेदरलँड्समधील लोकेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी TomTomने नुकताच जाहीर केलेल्या Traffic Index 2025 अहवालानुसार, पुणे जगभरातील सर्वाधिक कोंडीत अडकलेल्या शहरांमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक टॉप-10 यादीतही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकावर पुण्याचंच स्थान आहे..या अहवालानुसार, पुण्यात गाडी चालवताना १० किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी सुमारे ३३ मिनिटे २० सेकंद लागतात. सकाळी आणि संध्याकाळी जास्त गर्दीच्या वेळेत गाड्यांचा वेग फक्त १५.१ किलोमीटर प्रति तास इतका ठेवावा लागतो, यावरूनच शहरात कोंडी किती जास्त आहे हे समजतं..TomTom कंपनी दरवर्षी जगभरातील वाहतुकीच्या परिस्थितीवर अभ्यास करते. २०२५ च्या अहवालानुसार, जगात सर्वात जास्त कोंडीत अडकलेलं शहर मेक्सिको सिटी आहे, त्यानंतर जागतिक पातळीवर बंगळुरू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर भारतात वाहतूक कोंडीच्या बाबतीत बंगळुरू सर्वात जास्त, त्यानंतर पुणे आणि मुंबई अशी क्रमश: शहरं आहेत.अहवालानुसार, भारतातील शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीची मुख्य कारणं म्हणजे जलद शहरीकरण, वाहनांची वाढ, अरुंद रस्ते, रस्त्यांवर होणारे अतिक्रमण आणि योग्य नियोजनाचा अभाव ही समोर आली आहेत..नागरिकांनी केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडे टिकाऊ उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांचे मते सार्वजनिक वाहतुकीला मजबूत बनवणं आणि लोक जास्तीत जास्त वापरू शकतील यासाठी रस्ते व सुविधा सुधारणं आवश्यक आहे. नाहीतर शहराच्या आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक विकासावर वाईट परिणाम होऊ शकतो..TomTom च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, पुणे हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचं सर्वात संथ शहर म्हणून ओळखलं गेलं होतं. २०२५ मध्ये पुणे शहराने थोडी सुधारणा केली, तरीही ते जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावर राहिलं, आणि सरासरी वाहतूक कोंडी ७१.१ टक्के नोंदवली गेली.विशेषज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अद्यापही दुर्बल आहे. शहराला ४,५०० बसांची आवश्यकता असताना, सध्या केवळ २,००० बस उपलब्ध आहेत..खासगी वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण न ठेवता, रस्ते रुंद करणं आणि उड्डाणपूल बांधण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे वाहनांची संख्या सतत वाढत आहे. वाहतूक नियमांचं काटेकोर पालन, उल्लंघनांवर कठोर कारवाई आणि शहरव्यापी पार्किंग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे परिसर संस्थेचे संचालक रंजीत गाडगीळ यांनी सांगितले..भारतातील सर्वाधिक ट्रॅफिक असलेली शहरं (२०२५)१) बंगळुरू२) पुणे३) मुंबई४) नवी दिल्ली५) कोलकाता६) जयपूर७) चेन्नई८) हैदराबाद९) एर्नाकुलम१०) अहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.