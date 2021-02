Toolkit case : दिशा रवीला दिलासा; १ लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर

टूलकिट गुगल डॉक्युमेंट एडिट करण्याच्या आरोपाखाली कोठडीत असलेली पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवी हिला अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं आज जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती धर्मेंद्र राणा यांनी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तीला जामीन दिला. मात्र, जामीनाच्या प्रक्रियेची पूर्तता झाल्यानंतर संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी तिची तुरुंगातून सुटका होईल.

Toolkit case: Session Court of Patiala House Court allows the bail plea of Disha Ravi; Additional Session Judge Dharmender Rana grants bail to her on furnishing a bail bond of Rs 100,000 with two surety in like amount.

— ANI (@ANI) February 23, 2021