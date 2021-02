Toolkit Case: खलिस्तानी समर्थकांच्या संपर्कात असलेली निकीता जेकब आहे तरी कोण?

नवी दिल्ली- खलिस्तानी समर्थक संघटन पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशनचा संस्थापक धालीवालने 26 जानेवारीला शेतकरी आंदोलनासंबंधी भडकाऊ हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंडमध्ये आणण्यासाठी निकीता जेकबला संपर्क केला होता, अशी माहिती टूलकिट प्रकरणी तपास करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी दिली आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, धालीवाल याने आपला सहयोगी पुनीत याला जेकबला संपर्क करण्यास सांगितले होते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, टूलकिट डॉक्युमेंट तयार केल्याप्रकरणी अनेकांना अटक केली जात आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

Toolkit Case: दिशा रवी आहे कोण? ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचं काय कनेक्शन?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिपब्लिक डेच्या आधी एक झूम बैठक झाली होती. यात धालीवाल याच्यासह अटक करण्यात आलेली क्लायमेंट ऍक्टिविस्ट दिशा रवी आणि निकिता जेकब यांचा समावेश होता. या बैठकीचा उद्देश रिपब्लिक डे परेडच्या आधी ट्विटरवर ट्रेंड करण्याचा होता. या बैठकीदरम्यान एका शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची चर्चा झाली होती. चार दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांची एक टीम निकीताच्या घरी गेली होती. त्याठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक्स जॅझेट्स तपासण्यात आले होते. त्यानंतर निकीताची चौकशी केली जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं होतं, पण त्या दिवसापासून ती बेपत्ता आहे. सोमवारी दिल्ली पोलिसांनी तिला फरार घोषित केलं आहे.

Mo Dhaliwal, Poetic Justice Foundation founder, contacted Nikita Jacob via his colleague Puneet. Motive was to create a Twitter storm ahead of R-Day. There was a zoom meeting before Republic Day that was attended by Mo Dhaliwal, Nikita, Disha & others: Sources, on toolkit matter

