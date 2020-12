देश कोरोना कोटयधीश होण्याच्या उंबरठ्यावर;९५.४० टक्क्यांची कोरोनावर मात 

नवी दिल्ली - देशात गेल्या २४ तासांत कोरोनाच्या आणखी २२,८९० रुग्णांची (corona patients) नोंद झाली. त्यामुळे, एकूण रुग्णसंख्या ९९ लाख ७९ हजारांवर पोचली आहे. ती लवकरच एक कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापैकी सुमारे ९५ लाख रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली. या जागतिक साथीने देशभरात १ लाख ४४ हजार ७८९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सलग १२ व्या दिवशी कोरोनाची (corona) सक्रिय रुग्णसंख्या ४ लाखांखाली राहिली. सध्या देशात ३, १३, ८३१ सक्रिय रुग्ण आहेत. एकूण रुग्णांमध्ये त्यांची टक्केवारी ३.१३ इतकी आहे. तब्बल ९५ लाखांहून अधिक जणांनी कोरोनावर मात केली. त्यामुळे, देशाचा रुग्ण बरे होण्याचा दर ९५.४० टक्क्यांवर पोचला. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा भारताने (India) ७ ऑगस्ट रोजी २० लाख रुग्णांचा तर २३ ऑगस्टला ३० लाख रुग्णांचा टप्पा ओलांडला. त्यानंतर ५ सप्टेंबरला एकूण रुग्ण ४० लाखांवर पोचले. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने रुग्णसंख्या वाढत राहिली. नुकतेच २० नोव्हेंबरला कोरोना रुग्णांनी ९० लाखांचा आकडा ओलांडला. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या अहवालानुसार आत्तापर्यंत देशभरात कोरोनाचे १५ कोटी ८९ लाख १८ हजार ६४६ नमुने घेण्यात आले. त्यापैकी ११ लाख १३ हजार ४०६ नमुने गुरुवारी घेण्यात आले. देशभरात कोरोनामुळे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. राज्यात ४८,४९९ रुग्णांची नोंद झाली. मात्र, यापैकी ७० टक्के मृत्यू रक्तदाब, मधुमेहासारख्या इतर आजार असल्यामुळे (कोमॉर्बिडिटी) झाल्याचा आरोग्य मंत्रालयाचा दावा आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाचे एकूण रूग्ण - ९९, ७९, ४४७

बरे झालेले रुग्ण - ९५, २०,८२७

रुग्ण बरे होण्याचा दर - ९५.४० टक्के भारतातील कोरोनाचा प्रसार

तारीख - रुग्णसंख्या

७ ऑगस्ट - २० लाख

२३ ऑगस्ट - ३० लाख

पाच सप्टेंबर - ४० लाख

१६ सप्टेंबर - ५० लाख

२८ सप्टेंबर - ६० लाख

११ ऑक्टोबर- ७० लाख

२९ ऑक्टोबर - ८० लाख

२० नोव्हेंबर - ९० लाख कोरानाचे बळी

राज्य - एकूण मृत्यू

महाराष्ट्र - ४८,४९९

कर्नाटक - ११,९८१

तमिळनाडू - ११,९४२

दिल्ली - १०,१८२

प.बंगाल - ८,३१६

उत्तर प्रदेश - ७,०६९

